Krypto-News: Drittreichster Mexikaner investiert 80 % in Bitcoin

Während einige Vermögensberater einen Anteil von 1 % und andere von 5 bis 10 % in Bitcoin empfehlen, gibt es auch Maximalisten, die wesentlich mehr in dem digitalen Gold deponieren. Der drittreichste Mexikaner hat seinen hingegen mittlerweile schon auf 80 % erhöht und könnte diesen sogar noch weiter steigern. Was ihn zu dieser Strategie hat kommen lassen, erfahren Sie nun in diesem Beitrag.

Drittreichster Mexikaner baut Bitcoin-Anteil von 80 % auf

Ricardo Salinas Pliego, der laut Forbes-Daten drittreichste Mann Mexikos, ist schon in der Vergangenheit durch seine kühnen Aussagen aufgefallen. Denn trotz seines hohen Vermögens verfolgt er eine für manche Anleger sehr gewagte Portfolio-Strategie.

Bereits im Jahr 2021 ist der Milliardär als ein Befürworter von Bitcoin aufgefallen. Damals hat er die führende Kryptowährung als das "neue Gold" bezeichnet, welches jedoch "tragbarer" und effizienter sei. Im Jahr 2022 hat er seine Bitcoin-Position bereits auf einen Anteil von 60 % und 2023 auf 70 % gebracht.

NEW: MEXICO'S 3rd RICHEST MAN NOW HOLDS 80% OF HIS WEALTH IN BITCOIN



HE SAYS "BUY ALL THE BTC YOU CAN." LEGENDARY pic.twitter.com/pb6SvfDmdq - The Bitcoin Historian (@pete_rizzo_) June 8, 2025

Mittlerweile verfügt der auf 12 bis 13 Mrd. USD geschätzte Pliego einen Bitcoin-Anteil von 80 %, während der Rest zur Absicherung in Gold verwahrt wird. Er hält auch keinerlei Aktien außer die von seinen eigenen Firmen, wie Grupo Salinas mit Marken wie TV Azteca, Grupo Elektra, Banco Azteca, Italika und weitere.

Als selbst bezeichneter "Hardcore-Bitcoiner" schätzt er den Coin als das stärkste Asset der Welt ein, weshalb er langfristig mithilfe des Dollar-Cost-Averaging investieren will. Ebenso plant er Bitcoin in sein eigenes Bankensystem Banco Azteca zu integrieren. Laut unbestätigten Onlineberichten könnte er sogar 100 % seines Portfolios in BTC anlegen, was allerdings relativ unwahrscheinlich scheint.

Warum investiert der Milliardär Pliego immer mehr in Bitcoin?

Neben den bereits erwähnten Gründen wie die Eigenschaften als besseres Gold und die besondere Stärke von Bitcoin sind es noch einige weitere Gründe, welche nun in immer mehr Anleger FOMO auslösen. So ist BTC nicht nur das digitale Gold, sondern aufgrund seiner strengen Limitierung auf 21 Mio. Coin auch noch seltener als das Edelmetall.

Darüber hinaus wird die Emissionsmenge über das Halving rund alle vier Jahre halbiert, womit Bitcoin also immer seltener wird. Zudem haben die neuen Anleger mittlerweile mit ihrer Nachfrage die Emissionsmenge der Miner um mehr als 7x übertroffen, während die Börsenbestände schnell schwinden.

Bitcoin-Investorengruppen | Quelle: BitcoinTreasuries

Während zu Beginn noch viele an der Werthaltigkeit von Bitcoin gezweifelt haben, hat sich dieser immer stärker etabliert. So wird BTC mittlerweile auch von BlackRock und somit dem größten Vermögensverwalter der Welt sowie zahlreichen weiteren über Spot-ETFs angeboten, welche zudem den Eintritt für viele traditionelle Anleger deutlich erleichtert haben.

Außerdem sehen einige die Anzeichen, dass immer mehr Unternehmen, Notenbanken und Staaten in Bitcoin investieren wollen sowie der Zugang bald über die Banken deutlich vereinfacht wird. Daher möchten sie dieser Entwicklung und den ganzen neu in den Markt strömenden Käufern zuvorkommen, welche ihr Portfolio somit diversifizieren wollen.

Bitcoin kann laut Experten in nächsten fünf Monaten 13 bis 89 % steigen

Mittlerweile haben sich die potenziellen Gewinne für Bitcoin-Investoren laut der Einschätzung des von Crypto Banter bekannten Krypto-Experten Kyle Doops nur noch auf 13 bis 23 % und im besten Falle auf 89 % verringert. Dies ist mit Anstiegen von Hunderten Millionen Prozent jedoch bei Weitem nicht mehr vergleichbar.

