Krypto News: Analyst sagt, dass die Altcoin Season kurz vor dem Start stehen könnte

Kryptoinvestoren müssen derzeit in dickes Fell mitbringen. Seit Wochen zeigt sich der Kryptomarkt von seiner unangenehm volatilen Seite. Auf die Erholungsrallye im Mai, die von einem neuen Bitcoin Allzeithoch gekrönt wurde, folgten kurz darauf wieder Kurskorrekturen und Seitwärtsbewegungen. Aktuell notiert der BTC bei 106.000 US-Dollar, was ein leichtes Plus von 1,15 Prozent auf Wochensicht bedeutet. Ethereum hingegen korrigierte auf Wochensicht um 0,66 Prozent. Ein ETH kostet im Moment 2.500 Dollar. Die Stimmung auf dem Kryptomarkt ist derzeit eher mäßig. Der Fear and Greed Index steht bei 55, also auf Neutral. Das ist vermutlich dem durch den amtierenden US-Präsidenten veranstalteten Zollchaos geschuldet sowie der geopolitischen Lage, die den Markt ebenfalls verunsichert.

When Altcoin Season?

Der bekannte Analyst Michaël van de Poppe bringt es in einem Post auf den Punkt: Trotz starker Bitcoin-Performance und zunehmender Marktaktivität ist ein echter Run auf Altcoins bisher ausgeblieben. Zwar verzeichneten einige Projekte kurzfristige Kursanstiege, doch von einem breiten Marktimpuls, wie er in vergangenen Zyklen zu beobachten war, ist bislang wenig zu sehen. Es gibt einige Faktoren, neben den bereits oben genannten, die derzeit die Dynamik auf dem Altcoin Markt ausbremsen. Da wäre beispielsweise die Dominanz der Bitcoin ETF. Der Löwenanteil der institutionellen Zuflüsse landet weiterhin in diesen Anlagevehikeln. Dazu kommt, dass die Bitcoin Dominanz weiterhin hoch ist. Das heißt, das meiste Kapital fließt weiterhin in den BTC und nicht in den breiten Markt.

Hoffnungsschimmer für Altcoin-Fans

Trotz der momentanen Flaute gibt es Signale, auf die es sich zu achten lohnt. Historisch betrachtet setzt die Altseason größtenteils erst dann ein, wenn Bitcoin seine stärkste Phase hinter sich hat und Kapital in andere Assets umgeschichtet wird. Van de Poppe verweist darauf, dass genau dieser Moment näher rückt:

"Altseason hasn't come… but it will. Greed rules this industry."

- Michaël van de Poppe

Sinngemäß übersetzt: "die Altcoin Season ist noch nicht da, aber sie wird kommen. Gier beherrscht diese Branche."

When Altseason?



One of the most asked questions, as people are looking to make a large return, willing to bet everything on it.



Altseason hasn't come for a long time, the question is: when will this start to appear?



I think we're not too far off, and it's all about… pic.twitter.com/8GtMzDD0Zt - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) June 8, 2025

Entscheidend wird sein, wann institutionelle Investoren beginnen, ihre BTC-Gewinne umzuschichten - etwa in Ethereum, Solana oder Layer-2-Projekte. Sinkt die BTC-Dominanz unter den wichtigen Schwellenwert von 50 Prozent könnte das ebenfalls als Katalysator wirken.

Solaxy: Die erste Solana Layer 2 mit dem Rekord Presale

Ein Projekt, das sich schon jetzt über enorme Kapitalzuflüsse freuen kann, ist Solaxy. Die erste Solana Layer 2 konnte mit ihrem Presale über 45 Millionen US-Dollar einsammeln. Ein Zeichen dafür, wie viel Potenzial Investoren in der Layer 2 sehen. Solaxy wurde speziell für die monolithische Architektur von Solana gebaut, die gerade in Zeiten hoher Auslastung doch immer wieder an ihre Grenzen stößt. Solaxy fängt Überlauftransaktionen ab, verarbeitet diese außerhalb des Hauptnetzwerks und führt sie anschließend gebündelt zur Bestätigung zurück.

Mehr als nur die nächste Layer 2

Aus dem Projekt soll allerdings mehr entstehen als nur die nächste Layer 2. Mit dem Igniter Protokoll sollen Solaxy Nutzer eigene Token launchen können, die nicht nur auf Meme-Coins beschränkt sind. In Planung ist außerdem eine Ethereum Bridge, um die Interoperabilität voranzubringen. Entstehen soll zudem eine plattformeigene DEX sowie ein Wissenshub. Das Testnet von Solaxy ist bereits live.

SOLX: Jetzt noch Early Bird Investor werden

Das Rückgrat der Solana Layer 2 ist der native Token SOLX, der momentan noch im Presale gekauft werden kann. Unentschlossene Investoren müssen sich allerdings ein bisschen beeilen, denn der Vorverkauf befindet sich bereits auf der Zielgeraden. Um als Early Bird Investor einzusteigen, muss man eine kompatible Wallet mit der Vorverkaufswebseite verbinden. Ein SOLX kostet 0,00175 US-Dollar.

Hier mehr über Solaxy erfahren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.