Soziale Medien gelten als Risiko für die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Eine neue EU-Initiative will deshalb den Zugang zu Tiktok und Co. für Minderjährige deutlich einschränken. Mehrere EU-Länder fordern ein Verbot von Plattformen wie Tiktok, Instagram und Snapchat für Nutzer:innen unter 15 Jahren. Wie Heise berichtet, haben sich Spanien, Frankreich und Griechenland bei der Digitalministerkonferenz in Luxemburg für ein striktes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...