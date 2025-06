8 Gründe warum Bitcoin laut Fidelity bester Wertspeicher ist

Es gibt zahlreiche Kryptowährungen, bei denen manche auf die Altcoins und andere hingegen auf die etablierteren Coins wie vor allem Bitcoin setzen. Um einen solchen handelt es sich auch bei Fidelity, welches in Bitcoin den besten Wertspeicher ausgemacht hat. Worauf dies zurückzuführen ist, wird in dem folgenden Beitrag behandelt.

1. Bitcoin wurde von keiner zentralen Entität erschaffen

Einer der Hauptgründe für die Erfindung von Bitcoin war, dass dieser dezentral organisiert ist und daher nicht von einer zentralen Entität wie einer Zentralbank oder sogar im Extremfall Politikern missbraucht werden kann sowie deswegen entwertet wird.

Ebenso gibt Fidelity an, dass die anonyme Person Satoshi Nakamoto anstelle eines Unternehmens sowie der Entfall des Pre-Minings und eines ICOs für maximales Vertrauen sorgen würden. Dies würde laut Fidelity auch Bitcoin von anderen Kryptowährungen wie Ethereum unterscheiden.

2. Unveränderliches Hard Cap von 21 Mio. Bitcoins

Wie bereits angesprochen, bewirken die dezentrale Verwaltung und die unveränderliche Anzahl von 21 Mio. Bitcoins, dass somit nicht unendlich viele neue geschürft werden können, wie es bei den Fiatwährungen der Fall ist, die kontinuierlich an Wert verlieren. Daher sehen auch die Analysten von Fidelity darin den Grund, weshalb sich Bitcoin für den langfristigen Werterhalt eignet.

Jetzt Bitcoin mehrfach schützen!

3. Konservative Governance und Rückwärtskompatibilität

Auch der vorsichtige Ansatz der Bitcoin-Entwicklercommunity wird von den Krypto-Experten von Fidelity geschätzt. Dieser würde für eine Maximierung von Sicherheit, Dezentralität und Stabilität sorgen. Zudem gibt es keine sich schnell entwickelnde Roadmap wie bei Ethereum oder Solana sowie Hard Forks und Umstellungen. Ebenso müsse Geld laut Fidelity stabil anstelle von innovativ sein.

4. Hohe Dezentralität von Bitcoin

Außerdem heben die Analysten die hohe Dezentralität von Bitcoin hervor, welche unübertroffen sein soll. Dies sei auf die hohe Anzahl von vollständigen Nodes, die Verteilung der Miner und die Anzahl der Wallets zurückzuführen. Auf diese Weise können zudem Risiken wie Zensur, Manipulation und Zentralisierung verhindert werden.

5. Proof-of-Work bietet beispiellose Sicherheit

Ebenso führt Fidelity die Sicherheit von Bitcoin auf den Konsensmechanismus Proof-of-Work zurück, welcher am sichersten und ausgereiftesten sein soll. Zudem sei die Hashrate deutlich höher als bei anderen Netzwerken, was somit für eine höhere Sicherheit gegenüber 51%-Attacken sorgt. Schließlich wird die Blockchain somit über den hohen Stromverbrauch abgesichert, welchen Betrüger für die Manipulation der Chain ebenso erreichen müssten.

Jetzt Best Wallet für Bitcoin kostenlos ausprobieren!

6. Geringe Angriffsfläche von Bitcoin

Die Sicherheit von Bitcoin wird laut den Krypto-Experten von Fidelity außerdem durch die Tatsache gestärkt, dass die Blockchain auf Smart Contracts verzichtet sowie sich stattdessen auf die Bereiche Geldtransfer und Wertspeicher fokussiert. Im Gegensatz dazu würden die als Technologieplattform bezeichneten Chains eine größere Angriffsfläche bieten, wobei mittlerweile auch auf Bitcoin Inscriptions, Runes, Layer-2s und mehr möglich sind.

7. First Mover Advantage und Markenstärke von Bitcoin

Außerdem erachten die Analysten Bitcoin deswegen als besonders sicher, da es die erste Kryptowährung war, welche erfunden wurde. Deshalb würde er auch eine besonders starke Marke aufgebaut haben und der populärste Coin sein.

8. Institutionelles Interesse konzentriert sich auf Bitcoin

Ebenfalls haben die Krypto-Experten festgestellt, dass die meisten Institutionen ihr Interesse primär auf Bitcoin konzentrieren, wobei es auch immer mehr weitere Krypto-Treasury-Unternehmen gibt. Laut Fidelity sei Bitcoin allerdings regulatorisch einfacher, risikoärmer und leichter nachzuvollziehen. Deswegen sei weiterhin mit einer Bevorzugung von BTC zu rechnen.

Bitcoin Hyper soll den nächsten BTC-Evolutionsschritt darstellen

Auch wenn die Analysten von Fidelity die Fokussierung auf Werttransfers und Wertspeicher als ausreichend für Bitcoin ansehen, gibt es eine zunehmende Anzahl von Befürwortern, welche sich für eine Skalierung und Expansion des Ökosystems einsetzen will. Zu diesen Pionieren zählen auch die Entwickler des neu gestarteten Bitcoin Hyper.

Dieses entwickelt mithilfe der SVM (Solana Virtual Machine) eine Bitcoin-Layer-2, um somit die hohe Marktkapitalisierung von Bitcoin mit der fortschrittlicheren Technologie von Solana in Verbindung zu bringen. Dabei werden allerdings alle Transaktionen auf Bitcoin abgesichert, um somit von der hohen Sicherheit zu profitieren.

Dank dieser Erweiterung können anstelle von 7 Transaktionen pro Sekunde mehr als 1,2 Mio. erreicht werden. Ebenso ist eine Verringerung der Latenz von 1 bis 10 s auf 100 ms möglich, was somit wiederum zahlreichen Hochgeschwindigkeitsanwendungsfällen auf Bitcoin Raum schafft wie Hochfrequenzhandel im DeFi- und TradFi-Bereich.

https://twitter.com/BTC_Hyper2/status/1930315500388499945

Bemerkenswert ist auch die Verbesserung der Interoperabilität, da sich mithilfe der Bridge Transaktionen über verschiedene Blockchains hinweg vollziehen lassen. Damit erhalten die Nutzer die notwendige Flexibilität, welche für die Adoption wichtig ist. Auf diese Weise kann sich das Ökosystem leichter verbreiten und die Nachfrage nach dem $HYPER-Coin steigern.

Das vielversprechende Konzept konnte schon in den ersten Tagen zahlreichen Investoren für sich gewinnen und mit dem Vorverkauf eine Finanzierungssumme von 787.078 USD einnehmen. Damit sollen unter anderem das Ökosystem entwickelt und dessen Verbreitung gefördert werden. Nur noch für weniger als zwei Tage sind die $HYPER-Coins für 0,011825 USD käuflich. Besonders hoch fällt noch die Staking-Rendite von 942 % aus.

Jetzt in Bitcoin Hyper investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.