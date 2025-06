Vancouver, British Columbia (22. Mai 2025) / IRW-Press / Kingsmen Resources Ltd. (TSXV: KNG), (OTC: KNGRF) (FWB: TUY) ("Kingsmen" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Vertrag über die Durchführung von Diamantbohrungen unterzeichnet hat. Ein Bohrgerät wird gerade an den Standort verbracht und das Diamantbohrprogramm wird umgehend auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Silberprojekt Las Coloradas aufgenommen werden. Es liegen alle Genehmigungen und Landzugangsvereinbarungen für das gesamte Projektgebiet vor. Das Projekt Las Coloradas befindet sich im Bergbaubezirk Parral im Central Mexican Silver Belt im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua.

Im Rahmen dieses Bohrprogramms sind insgesamt 14 Bohrlöcher geplant. Das Programm wird sich auf die Strukturen/Erzgangsysteme Soledad und Soledad II konzentrieren, wo Oberflächenprobenahmen der in den historischen Abbaustätten und der ehemaligen Untertagemine Las Coloradas verbleibenden Mineralisierung beträchtliche Silbergehalte und stellenweise auch anomale Goldwerte geliefert haben. Im Zuge der aktuellen Bohrphase wird zunächst ein Kernbohrgerät in Betrieb genommen; im weiteren Jahresverlauf sollen je nach den Ergebnissen mehrere aufeinanderfolgende Bohrphasen erfolgen. Die Analyseergebnisse des Bohrprogramms werden bekannt gegeben, sobald sie vorliegen und zusammengestellt sind.

President Scott Emerson sagt dazu: "Wir freuen uns sehr, dass wir unser erstes Bohrprogramm auf unserem Projekt Las Coloradas aufnehmen können. Nur selten kommt ein Unternehmen in den Besitz eines Projekts im ertragreichen Bergbaubezirk Parral, das nachweislich eine hochgradige Silbermineralisierung beherbergt, das jedoch aufgrund der zuvor zersplitterten Eigentumsverhältnisse im Wesentlichen unerkundet ist. Nach Monaten rigoroser technischer Arbeiten, die in unserer jüngsten geophysikalischen IP-Vermessung ihren Höhepunkt fanden, gehen wir davon aus, dass bei Las Coloradas ein tiefer gelegenes, zusammenhängendes Mineralisierungssystem vorliegt, als bisher dokumentiert oder erprobt wurde. Diese Kampagne markiert einen entscheidenden Moment für die Aktionäre von Kingsmen, da wir ein gut geplantes Bohrprogramm in Angriff nehmen, das uns unserer Ansicht nach ausgezeichnete Chancen auf eine Entdeckung bietet."

Über Las Coloradas

Im Rahmen des Projekts Las Coloradas (8,5 km2 - 3,3 Quadratmeilen) wurde ein historischer Bergbaubezirk konsolidiert, der zahlreiche Silber-Gold-Blei-Zink-Kupfer-Minen umfasst, in denen ASARCO (American Smelting and Refining Company), die in den USA ansässige Tochtergesellschaft von Grupo Mexico, in der Vergangenheit Abbauarbeiten betrieben hat.

Las Coloradas befindet sich im Bergbaubezirk Parral innerhalb des Central Mexican Silver Belt, etwa 30 Kilometer südöstlich der Stadt Hidalgo de Parral bzw. 40 Kilometer östlich der Bergbaubezirke San Francisco de Oro und Santa Barbara, in denen mehrere alte große Minen wie La Prieta, Veta Colorada, Palmilla, Esmeralda, San Francisco del Oro und Santa Barbara angesiedelt sind. Darüber hinaus werden in diesem Gebiet derzeit neue große Bergbauprojekte erschlossen: Cordero (Discovery Silver Corp.), 35 km nördlich von Parral, und La Cigarra (Kootenay Silver Inc.), 35 km nordwestlich von Parral. Eine Standortkarte kann unter folgendem Link eingesehen werden: https://www.kingsmenresources.com/area-history

Qualifizierter Sachverständiger

Kieran Downes, Ph.D., P.Geo., ein Direktor von Kingsmen und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über Kingsmen Resources

Kingsmen Resources ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Ausbau des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Las Coloradas im ertragreichen Bergbaubezirk Parral in Mexiko gerichtet ist. Das Projekt beherbergt die historische, ehemals aktive hochgradige Silbermine Las Coloradas und gilt als höffig für weitere Edelmetalllagerstätten, denn es erstreckt sich entlang derselben strukturellen und stratigrafischen Gürtel, die Standort zahlreicher anderer hochgradige Lagerstätten sind. Darüber hinaus hält das Unternehmen eine 1%ige NSR-Royalty auf die Claims La Trini, die Teil des von GoGold Resources Inc. betriebenen Projekts Los Ricos North in Mexiko sind. Kingsmen ist ein börsennotiertes Unternehmen (TSX.V:KNG;OTCQB: KNGRF;FWB:TUY) und hat seinen Hauptsitz in Vancouver (British Columbia).

Für das Board,

gez.: "Scott Emerson"

Scott Emerson, President & CEO

Tel: 6046859316

E-Mail: se@kingsmenresources.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Bestimmte Angaben in dieser Pressemeldung stellen möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze dar. Diese Aussagen können sich auf diese Pressemeldung und andere Angelegenheiten beziehen, die in den öffentlich eingereichten Unterlagen des Unternehmens genannt werden. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen bestimmte Faktoren und Annahmen zugrunde gelegt, die auf den derzeitigen Überzeugungen des Unternehmens sowie auf den Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, beruhen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und sind daher bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: dass das politische Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, weiterhin die Entwicklung und den Betrieb von Bergbauprojekten unterstützt; die Bedrohung durch den Ausbruch von Viren und Infektionskrankheiten; Risiken im Zusammenhang mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; geplante Arbeitsprogramme; Genehmigungen; und Beziehungen zu den Gemeinden. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

