DJ MÄRKTE ASIEN/Hoffnung auf Handelsgespräche sorgt für Aufschläge

DOW JONES--Die Hoffnung auf Fortschritte im Zoll-Konflikt zwischen den USA und China sorgt zu Wochenbeginn an den asiatischen Börsen für Aufschläge. Das chinesische Außenministerium hat bestätigt, dass am Montag in London hochrangige Handelsgespräche mit den USA stattfinden werden. Die Märkte hoffen, dass diese zu einer weiteren Deeskalation führen werden, nachdem beide Seiten Mitte Mai zugestimmt hatten, ihre jeweiligen Handelszölle vorübergehend zu senken. Die angekündigten Verhandlungen hatten zum Wochenausklang schon die Kurse an der Wall Street angetrieben. Dazu kam ein insgesamt robuster US-Arbeitsmarktbericht für Mai.

Für den Nikkei-225 in Tokio geht es um 1,1 Prozent nach oben. Der Shanghai-Composite klettert um 0,2 Prozent und für den Hang-Seng-Index geht es um 1,0 Prozent nach oben. Das deutlichste Plus weist der Kospi in Seoul auf, der angetrieben von den Technologie-Werten um 1,5 Prozent zulegt, nachdem hier der Handel am Freitag geruht hatte. In Sydney findet aufgrund des Feiertages "King's Birthday" zu Wochenbeginn kein Handel statt.

Die Stimmung an den chinesischen Börsen wird aber durch schwache Daten etwas gedämpft. Der Abwärtsdruck auf die Preise in China hat sich im Mai verstärkt. Die Erzeugerpreise sanken angesichts der Unsicherheiten im Welthandel mit dem höchsten Tempo seit über einem Jahr. Der Verbraucherpreisindex reduzierte sich wie im April um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Es war der vierte Rückgang in Folge. Ökonomen waren von einem Minus um 0,2 Prozent ausgegangen.

Die Kerninflation, die schwankungsanfällige Preise wie jene für Lebensmittel und Energie ausklammert, stieg dagegen auf das höchste Niveau seit fast einem Jahr. Nach Einschätzung von Ökonom Zichun Huang von Capital Economics dürfte dies eine fragile Erholung darstellen. Denn die anhaltende Überkapazität werde dafür sorgen, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt sowohl in diesem als auch im nächsten Jahr in einer Deflation verharren werde.

Die chinesischen Exporte haben im Mai weiter zugelegt, wenn auch langsamer als im Vormonat und mit einem geringeren Tempo als von Ökonomen erwartet. Die Importe reduzierten sich angesichts der anhaltend schwachen Binnennachfrage um 3,4 Prozent, nachdem sie im April noch um 0,2 Prozent gesunken waren.

Die revidierten Daten zum japanischen Bruttoinlandsprodukt (BIP) bestätigen nach Einschätzung von Ayako Fujita von JP Morgan die Widerstandsfähigkeit Japans. Der private Konsum wurde nach oben revidiert und zeige "in den letzten beiden Quartalen ein solides Wachstum".

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.515,70 -0,3% +4,4% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.151,36 +1,1% -5,4% 08:30 Kospi (Seoul) 2.855,20 +1,5% +19,0% 08:30 Schanghai-Comp. 3.393,26 +0,2% +1,0% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.033,41 +1,0% +18,8% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:18 % YTD EUR/USD 1,1416 0,2 1,1394 1,1428 +10,1% EUR/JPY 164,85 -0,1 164,97 164,52 +1,2% EUR/GBP 0,8423 0,0 0,8421 0,8434 +1,9% GBP/USD 1,3554 0,2 1,3531 1,3550 +8,0% USD/JPY 144,41 -0,3 144,79 143,96 -7,9% USD/KRW 1.360,18 0,0 1.360,18 1.357,42 -7,8% USD/CNY 7,1812 0,0 7,1812 7,1769 -0,4% USD/CNH 7,1865 -0,1 7,1908 7,1839 -1,9% USD/HKD 7,8478 0,0 7,8466 7,8467 +1,0% AUD/USD 0,6514 0,2 0,6498 0,6501 +4,9% NZD/USD 0,6035 0,3 0,6017 0,6043 +7,5% BTC/USD 105.734,50 -0,6 106.373,70 103.285,90 +12,0% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,55 64,80 -0,4% -0,25 -9,9% Brent/ICE 66,42 66,65 -0,3% -0,23 -10,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.312,65 3.310,66 +0,1% +1,99 +26,2% Silber 31,56 31,57 -0,0% -0,01 +13,2% Platin 1030,92 1026,84 +0,4% +4,08 +17,2% Kupfer 4,85 4,85 +0,1% 0,00 +19,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

June 09, 2025 00:37 ET (04:37 GMT)

