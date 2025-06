© Foto: SOPA Images - Sipa USA

An Pfingstmontag, dem 9. Juni 2025, ruht in Teilen Europas der Börsenhandel. Doch nicht überall ist Feiertag - und wer handeln will, hat auch an diesem Tag einige Optionen.Börsen in Europa Frankfurt (Xetra) und andere deutsche Börsen: In Deutschland sind die Börsen am Pfingstmontag regulär geöffnet. Das betrifft die Frankfurter Wertpapierbörse ebenso wie regionale Handelsplätze. London Stock Exchange (LSE): Die Londoner Börse ist geöffnet. Pfingstmontag ist im Vereinigten Königreich kein gesetzlicher Feiertag mit Börsenschließung. Der Handel findet regulär statt. Euronext Paris, Amsterdam, Brüssel, Lissabon: Die Euronext-Märkte in Kontinentaleuropa sind am 9. Juni 2025 …