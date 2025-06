NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Oracle von 190 auf 200 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine umfangreiche Umfrage bei Partnern des Softwarekonzerns spreche für eine stabile Nachfrage im vierten Geschäftsquartal, schrieb Brent Thill in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./ag/ck



