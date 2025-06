Treasury-Revolution: Erste Unternehmen setzen auf XRP-Reserven nach Bitcoin-Vorbild

Nachdem sich Bitcoin durch das Engagement von führenden Vermögensverwaltern und danach von der US-Regierung immer stärker etabliert hat, haben sich auch immer mehr Unternehmen dazu entschieden, BTC mit in ihre Reserve aufzunehmen. Dabei kommt ihm eine vergleichbare Rolle wie dem Edelmetall Gold zu. Mittlerweile hat sich aber eine steigende Anzahl von Unternehmen für weitere Kryptowährungen entschieden. Welche dies sind, die bald deutlich steiler steigen können, erfahren Sie jetzt hier.

Unternehmen diversifizieren ihre Krypto-Reserven

Schon früh haben sich die ersten Unternehmen in Ripple engagiert. Dies waren beispielsweise Andreessen Horowitz und Google Ventures im Jahr 2013 sowie IDG Capital Partners, SBI Holdings, Standard Chartered Bank, Santander InnoVentures und Accenture Ventures rund um das Jahr 2016. Allerdings hat es sich dabei um Frühphase-Investoren gehandelt, wie Finanzierungen der Kategorien Series A und Series B.

Mittlerweile wurden einige Unternehmen jedoch von der Kursentwicklung der Strategy-Aktie inspiriert, welche durch das gehebelte Bitcoin-Investment die meisten anderen Aktiengesellschaften in der letzten Zeit abgehängt hat. Aber auch für immer mehr andere Kryptowährungen sind Treasury-Unternehmen erschienen. Seit der Umfirmierung ist es SOL Strategies mit der strategischen Ausrichtung auf Solana dessen Ökosystem. Zuletzt sind aber auch die ersten Entwicklungen in dieser Hinsicht bei Ethereum zu beobachten gewesen.

XRP-Investitionen erreichen Millionenhöhe

Nachdem der XRP-Coin nach der Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten am 4. November um 355,55 % gestiegen ist, hat sich im Dezember 2024 mit Worksport Ltd. das erste Unternehmen zu einem Ripple-Investment entschieden. Mittlerweile sind es jedoch einige weitere geworden. Unter anderem hat das auf erneuerbare Energien und Batteriespeicherlösungen spezialisierte und an der Nasdaq gelistete Unternehmen VivoPower International ein Private Placement im Umfang von 121 Mio. USD durchgeführt, von denen 100 Mio. USD für den Kauf der XRP-Coins aufgewendet werden.

Ebenfalls ist im Mai Wellgistic Health Inc. ein an der Nasdaq gelisteter Pharma-Großhandel und Gesundheitslogistiker hinzugekommen, welcher eine Equity Line of Credit in Höhe von 50 Mio. USD für den Erwerb von XRP in Anspruch genommen hat. Ende Mai hat sich außerdem das auf Clouds, Rechenzentren, Hosting, KI und Blockchain-Dienste fokussierte Unternehmen Hyperscale Data Inc. für eine XRP-Reserve entschieden. Hinzu kommt das an der Nasdaq gelistete Unternehmen für Premium-Chauffeurdienste, Luxusreisen und Hospitality-Service Webus International, das für seine Sofortzahlungen eine XRP-Treasury im Umfang von 300 Mio. USD anlegen wollte.

Bitcoin Hyper Presale: Layer-2-Lösung mit Solana-Technologie

Laut Einschätzung einiger Krypto-Experten wie Charles Hoskinson wird die Schwerkraft der großen Marktkapitalisierung von Bitcoin dafür sorgen, dass sich Sektoren wie DeFi in der nächsten Zeit auf dessen Blockchain am besten entwickeln werden. Aus diesem Grunde hat sich auch das Team von Bitcoin Hyper genau darauf fokussiert. Zudem macht es sich dafür auch eine deutlich fortschrittlichere Technologie als die von Cardano zunutze, welche nur auf eine Latenz von 5 Sekunden kommt, während es bei Solana mit der SVM (Solana Virtual Machine) lediglich 100 ms sind.

Der Vorverkauf von Bitcoin Hyper hat große Begeisterung in der Krypto-Community hervorgerufen, da es an Pepe Unchained erinnert. Dieser konnte schnell um 400 % steigen sowie selbst trotz der größeren Korrektur allein heute wieder um 47,72 %. Auf diese Weise kann auch Bitcoin endlich seine Rolle als reine Kryptowährung und als Wertspeicher übersteigen sowie endlich eine führende Position im breiteren Web3-Markt einnehmen wie DeFi, GameFi, KI, Streaming und vieles mehr. In Bitcoin Hyper kann man noch ganz zu Beginn einsteigen und sogar noch höhere Gewinne erzielen.

