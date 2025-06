Altcoin-Update zum Wochenstart: Konsolidierung als Sprungbrett für neue Bewegungen

Zum Wochenstart zeigen sich viele Altcoins in einer technischen Konsolidierung - keine Schwäche, sondern ein gesunder Rücksetzer nach vorherigen Anstiegen. Die TOTAL3-Marktkapitalisierung (alle Altcoins exklusive Bitcoin & Ethereum) bewegt sich aktuell zwischen 837 und 824 Milliarden US-Dollar. In dieser Zone dürfte sich entscheiden, ob ein weiterer Run beginnt oder eine tiefere Korrektur bevorsteht. Parallel dazu bleibt der Blick auf die Bitcoin-Dominanz wichtig. Sollte diese das erwartete "Rising Wedge" nach unten auflösen, könnte das den Altcoins Rückenwind geben.

Bleibt der Kanal aufrecht oder bricht das Total 3 aus? Quelle: https://www.youtube.com/

Altcoins im Überblick: Technische Strukturen & Chancen

Litecoin (LTC) konsolidiert knapp unter dem Widerstand bei 89,30 US-Dollar. Ein Ausbruch über diese Marke wäre ein starkes Signal, während ein Rücksetzer in die vorherige Zone um 85 US-Dollar möglicherweise neue Einstiegschancen bietet.

XRP hat das prognostizierte Hoch überschritten und stößt nun auf neue technische Widerstände. Ein zweiter Rücksetzer in die neu definierte Zone könnte eine gute Long-Möglichkeit sein, vor allem bei bestätigter bullischer Struktur.

Cardano (ADA) bewegt sich nach wie vor in einem erweiterten Seitwärtsmuster. Der neue Support liegt zwischen 64 und 65,7 Cent - ein Bereich, in dem eine dynamische Umkehr möglich ist.

VeChain (VET) zeigt ein nahezu identisches Muster wie ADA: kleines höheres Hoch, gefolgt von Rücksetzer. Die Seitwärtsstruktur deutet auf einen möglichen bullischen Ausbruch hin, sobald sich ein zweites Tief formiert.

Solana (SOL) befindet sich in einer komplexeren Struktur, die wie ein großes symmetrisches Dreieck wirkt. Ein Rücklauf in den Bereich zwischen 148 und 150 US-Dollar könnte vor dem nächsten Anstieg liegen. Die kurzfristige Klarheit fehlt noch.

Chainlink (LINK) arbeitet sich an einer möglichen Bullenflagge ab. Sollte die Zone bei 13,40 bis 13,90 US-Dollar gehalten werden, wäre ein Ausbruch in Richtung 22 US-Dollar gut möglich.

Chainlink vor möglichem Ausbruch, Quelle: www.tradingview.com

Quant (QNT) hat ein neues Hoch oberhalb der 120-US-Dollar-Zone erreicht. Ein Rücksetzer auf 113 bis 115 US-Dollar könnte ein neues höheres Tief bilden - ein wichtiges bullisches Zeichen.

Polygon (MATIC) zeigt leichte Schwäche. Die Zone bei 21,3 Cent dient als kurzfristiger Support. Ein Durchbruch über 22,8 Cent wäre ein klares Kaufsignal mit möglichem Ziel bei 23,5 Cent.

Fetch.AI (FET) hat die 78-Cent-Marke nicht überwinden können. Ein Rücksetzer in die Zone 66 bis 55 Cent könnte einen attraktiven Einstieg bieten - hier verläuft auch die untere Begrenzung eines breiten Kanals.

Sui (SUI) zeigt Stärke mit einem Support zwischen 3,07 und 3,51 US-Dollar. Ein Rücklauf in diesen Bereich könnte genutzt werden, um auf die Fortsetzung des Trends in Richtung 3,29 bis 3,50 US-Dollar zu setzen.

BitTensor (TAO) hat möglicherweise seine Korrektur abgeschlossen. Über 402 US-Dollar könnte ein Lauf in Richtung 450 bis 500 US-Dollar starten.

Solaxy (SOLX) sticht aktuell mit einem starken Setup heraus. Die erste Layer-2-Lösung für Solana hat bereits über 45,7 Millionen US-Dollar im Presale eingesammelt. Der aktuelle Supportbereich für das Projekt liegt technisch in der Erwartung einer Fortsetzung des Aufwärtstrends - das Timing könnte optimal passen.

Testnet schon teilweise Live, Quelle: https://solaxy.io/dedevupdate

Solaxy: Layer-2 für Solana mit massivem Presale-Erfolg

Während andere Altcoins konsolidieren, hat Solaxy seinen ganz eigenen Weg genommen. Als erste Layer-2-Plattform auf Solana wurde Solaxy entwickelt, um das Netzwerk skalierbar zu machen - insbesondere für Anwendungen mit hoher Auslastung wie Meme Coins, Gaming oder DeFi-Protokolle.

Das Projekt nutzt Rollup-Technologie, die tausende Transaktionen bündelt und effizient verarbeitet. Durch modulare Architektur werden Engpässe vermieden, und Offchain-Rechenprozesse sorgen für zusätzliche Performance. Diese Features sind bereits auf Testnet verfügbar - inklusive Bridge, Explorer und Cross-Asset-Transfers.

Der Presale läuft noch 7 Tage, der aktuelle Preis liegt bei 0,001175 US-Dollar pro Token - mit regelmäßigen Preissteigerungen alle 48 Stunden. Frühkäufer können 88 Prozent APY durch Staking erhalten, direkt im Solaxy-Dashboard. Viele Experten raten aber derzeit dazu, die oft sehr volatile Anfangszeit zu nutzen, um hier im besten Fall schon deutliche Gewinne zu erwirtschaften. Denn nach dem Start bewegen sich solche Coins oft deutlich, und Preisunterschiede von mehreren Hundert Prozent sind keine Seltenheit.

Jetzt in den Solaxy-Presale einsteigen bevor die Token ausverkauft sind.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.