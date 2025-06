Ethereum vor Kursexplosion: 837 Millionen Dollar Kapitalzufluss signalisiert Trendwende

Viel tut sich am Kryptomarkt zur Zeit nicht. Seit Ethereum im Mai um über 40 % explodiert ist und Bitcoin ein neues Allzeithoch erreicht hat, verlaufen die Kurse der größten Kryptowährungen der Welt seitwärts. In dieser Zeit verlieren viele Privatanleger die Geduld und kommen zum Entschluss, dass man mit Kryptowährungen doch nicht schnell reich werden kann. Eine Entscheidung, die sie schon bald bereuen könnten. Derzeit deutet nämlich einiges darauf hin, dass es sich nur um die Ruhe vor dem Sturm handeln könnte. Vor allem bei Ethereum.

Institutionelle Investoren entdecken Ethereum ETFs

Seit knapp einem Jahr sind die Spot Ethereum ETFs in den USA zugelassen. Noch ein halbes Jahr früher wurden die Spot Bitcoin ETFs eingeführt. Während sich viele einen vergleichbaren Erfolg erhofft hatten, folgte stattdessen eine deutliche Korrektur bei Ethereum. Der Kurs von $ETH ist seit dem Start der ETFs deutlich gefallen, das institutionelle Kapital blieb aus.

Nun kommt es hier allerdings zu einer Verschiebung des Interesses zugunsten von Ethereum. Seit 15 Handelstagen in Folge verzeichnen die Ethereum ETFs konstante Kapitalzuflüsse. Ein Trend, mit dem selbst Bitcoin in den letzten Wochen nicht mithalten kann, auch wenn die Kapitalzuflüsse bei Bitcoin höher sind. Eine so lange Serie gelingt dem Platzhirsch aktuell aber nicht. Insgesamt wurden innerhalb dieser kurzen Zeit bereits über 837 Millionen Dollar über ETFs in Ethereum investiert.

Analysten erwarten Kursverdopplung

Ein deutliches Zeichen dafür, dass institutionelle Investoren beginnen, sich verstärkt für $ETH zu interessieren. Das deckt sich auch mit der früheren Aussage des Bloomberg-Analysten Eric Balchunas, dass institutionelle Investoren in etwa ein Jahr benötigen, um ihre Risikobewertungen durchzuführen, bevor sie investieren. Analysten halten daher eine Verdopplung des Ethereum-Kurses in den kommenden Monaten für durchaus realistisch.

Ein neues Allzeithoch bei über 5.000 Dollar rückt damit in greifbare Nähe. Noch höhere Gewinnchancen sehen viele allerdings derzeit bei Solaxy ($SOLX). Hier könnte die Dynamik aktuell nicht bullisher sein. Während Ethereum sich langsam wieder nach oben tastet, könnte bei Solaxy der große Knall unmittelbar bevorstehen.

Solaxy Presale: Layer-2-Lösung für Solana sammelt 45 Millionen Dollar

Das Projekt bringt die erste Layer-2-Lösung für Solana auf den Markt, mit dem Ziel, die wiederkehrenden Probleme bei hoher Netzwerklast endgültig zu lösen. Solaxy will Transaktionen effizient bündeln und so die Haupt-Blockchain von Solana entlasten. Das soll nicht nur die Netzstabilität massiv verbessern, sondern auch die Grundlage für ein neues DeFi-Ökosystem schaffen, wobei der $SOLX-Token im Zentrum steht.

In den vergangenen Wochen wurden bereits über 45 Millionen Dollar in den $SOLX-Token investiert und das noch vor dem offiziellen Listing an den Börsen. Aktuell haben Anleger nämlich noch die Möglichkeit, $SOLX im Presale zum günstigen Fixpreis zu kaufen. Der Vorverkauf läuft allerdings nur noch wenige Tage. Danach wird der Token an den Börsen gelistet und viele Analysten rechnen mit einem Kursanstieg um ein Vielfaches, sobald der Handel startet.

