Bitcoin erreicht neue Hochs - Ethereum zeigt relative Schwäche

Der Bitcoin-Kurs hat sich am Wochenende noch einmal ein Stück weiter nach oben geschoben und ein neues lokales Hoch erreicht. Damit rückt der wichtige Unterstützungsbereich zwischen 104.100 und 103.500 US-Dollar näher an das aktuelle Kursgeschehen heran. Diese Zone ergibt sich aus einer ehemaligen Breakout-Line, die jetzt als Rücklaufmarke dient. Technisch gesehen wäre ein Rücksetzer in diese Zone ideal, um neue Long-Positionen zu etablieren - doch genau das macht den Markt so schwierig: Oft lässt Bitcoin solche optimalen Einstiegspunkte einfach aus und startet stattdessen direkt durch.

Bitcoin-Analyse: Optimaler Rücksetzer bleibt aus

Ein ähnliches Muster war bereits in früheren bullischen Phasen zu beobachten, als der Kurs lediglich leicht seitwärts konsolidierte und dann aus Dreiecksformationen explosiv nach oben ausbrach. Aktuell läuft der RSI im Stundenchart leicht in den überverkauften Bereich, was auf eine mögliche Gegenbewegung hindeutet.

Sollte Bitcoin den Bereich um 104.800 US-Dollar anlaufen und dort Support finden, könnte das den letzten Dip darstellen, bevor ein weiterer Aufwärtsimpuls folgt. Besonders kritisch bleibt die Zone um 107.000 US-Dollar - ein Bruch darüber könnte den nächsten Run-up einleiten. Auf der Unterseite bleibt der Bereich um 103.000 bis 103.600 US-Dollar technisch attraktiv für ein mögliches Fibonacci-Retracement, doch angesichts der Stärke im Markt ist ein direkter Ausbruch nach oben ebenso denkbar.

Ethereum hinkt Bitcoin deutlich hinterher

Im Vergleich zu Bitcoin zeigt sich Ethereum derzeit schwächer. Während BTC seine letzten Hochs erneut übertroffen hat, bleibt ETH noch zurückhaltend. Der Chart weist derzeit keinen klaren Einstiegspunkt auf. Zwar wurde das letzte lokale Hoch überschritten, was positiv zu werten ist, doch insgesamt wirkt die Preisstruktur korrektiver.

Die wichtige Marke liegt hier bei 2.590 US-Dollar. Ein Ausbruch darüber könnte einen Move in Richtung der Zone zwischen 2.850 und 3.000 US-Dollar ermöglichen. Bis dahin bleibt aber ein weiterer Rücksetzer möglich - insbesondere wenn Bitcoin noch einmal korrigiert. Technisch interessant wird es, wenn Ethereum die Region um 2.350 bis 2.380 US-Dollar testet. Dort verläuft das Bull Market Support Band und auch der RSI könnte in den überverkauften Bereich rutschen.

BTC Bull Token: Meme-Coin mit Bitcoin-Airdrops im Presale

Der BTC Bull Token bietet automatische Airdrops in Bitcoin für Halter - ausgelöst bei wichtigen Bitcoin Kursmarken wie 150.000 oder 200.000 US-Dollar. Dazu kommt eine jährliche Staking-APY von 59 Prozent sowie ein deflationäres Modell mit regelmäßigen Token Burns. Dieses Konzept bringt den Makrotrend von Bitcoin auf ein Memecoin Level und macht BTC Bull zu einem spekulativen, aber strukturierten Investmentvehikel.

Aktuell läuft der Presale mit nur noch 21 Tagen Restzeit - bisher sind rund 7 Millionen US-Dollar eingesammelt worden. Der Token ist via Ethereum mit gängigen Wallets kompatibel und wird zum Launch auch auf DEX-Plattformen gelistet sein. Wer sich frühzeitig positioniert, sichert sich nicht nur Airdrop-Ansprüche, sondern auch mögliche Kursvorteile durch Token-Knappheit.

Direkt zur BTC Bull Token Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.