Während die US-Börsen ins Stocken geraten, feiern deutsche Aktien ein beeindruckendes Comeback. Warum der DAX neue Rekordhochs erklimmt, was hinter dem Revival der "Deutschland AG" steckt - und welche drei deutschen Aktien Anleger jetzt im Blick haben sollten. Deutscher Aktienmarkt auf Rekordjagd Der Begriff "Deutschland AG" erinnert an eine Zeit, in der Banken und Industrieunternehmen eng miteinander verflochten waren und Deutschland wirtschaftlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...