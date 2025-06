Bitcoin über 100.000 Dollar: Warum Experten weiterhin bullish bleiben

An den globalen Finanzmärkten herrscht weiterhin Unsicherheit. Die Diskussionen über neue Handelszölle, die wachsende US-Verschuldung und geopolitische Spannungen sorgen für Nervosität. Auch der Streit zwischen Trump und Musk trägt nicht unbedingt zur Beruhigung bei. Besonders der Aktienmarkt wird für viele Anleger schwer berechenbar, wenn jede Woche neue Zollmeldungen die Runde machen. Ganz anders zeigt sich aktuell der Kryptomarkt, oder zumindest Bitcoin. Die älteste Kryptowährung der Welt notiert weiterhin knapp unter dem Allzeithoch von 111.970 Dollar und scheint von den globalen Krisen unbeeindruckt.

Bitcoin etabliert sich als sicherer Hafen

Was vor wenigen Jahren noch undenkbar schien, ist heute Realität. Bitcoin gilt für immer mehr Investoren als sicherer Hafen. Institutionelle Anleger, die früher vor der Volatilität zurückschreckten, haben Bitcoin mittlerweile in ihr Portfolio aufgenommen. Nicht zuletzt aufgrund der stabilen Entwicklung in turbulenten Marktphasen. Trotz diverser Schreckensmeldungen in diesem Jahr zeigt sich der Bitcoin-Kurs zuletzt stabil.

Während Tech-Aktien nach wie vor zu kämpfen haben, ihre Höchststände nochmal zu erreichen, hat sich Bitcoin von der Krise längst erholt. Dadurch dürfte nun eine Kettenreaktion entstehen, die immer mehr Anleger dazu veranlasst, auf Bitcoin auszuweichen. Seit über einem Monat notiert Bitcoin nun stabil oberhalb der 100.000 Dollar Marke. Für viele ein Zeichen dafür, dass sich das Marktumfeld verändert hat.

Analysten prognostizieren Kursziele in Millionenhöhe

Dass Bitcoin im sechsstelligen Bereich auf Widerstand stößt, war zu erwarten. 100.000 Dollar ist eine starke psychologische Marke, die für viele den Höchststand markiert. Dabei gehen die meisten Analysten davon aus, dass der Bitcoin-Kurs schon in wenigen Jahren in Millionenhöhe steigen wird. Schon in diesem Jahr erwarten die meisten Experten einen Bitcoin-Kurs von mehr als 200.000 Dollar, da das Interesse der institutionellen Investoren nicht abflacht.

Bitcoin mag sich also langsamer bewegen als in früheren Phasen, doch das Aufwärtspotenzial ist nach wie vor gegeben. Und für viele Altcoins dürfte ein Anstieg von Bitcoin der Startschuss für eine neue Rallye sein. Altcoins können bisher nicht mitziehen und das macht deutlich, dass der Bitcoin-Kurs in erster Linie von institutionellen Investoren getrieben wird, was noch deutlich höhere Kursziele zulässt.

BTC Bull Token Presale: Bitcoin-Rallyes mit direkter Belohnung

Mit dem BTC Bull Token erscheint ein Coin, der an die Entwicklung des Bitcoin-Kurses gekoppelt ist. Anleger erhalten nicht nur potenzielle Kursgewinne durch steigenden $BTCBULL-Preis, sie werden auch mit echten Satoshis belohnt, sobald Bitcoin bestimmte Kursziele erreicht. Bei einem Bitcoin-Kurs von 125.000 Dollar kommt es zu einem Token-Burn. Ein Teil der verfügbaren $BTCBULL-Token wird aus dem Verkehr gezogen, wodurch das Angebot sinkt und der Kurs steigen kann.

Bei 150.000 Dollar folgt der erste Bitcoin-Airdrop. Tokenhalter erhalten echte Satoshis, abhängig von ihrer $BTCBULL-Menge, die sie halten. Es ist das erste Projekt seiner Art, das Bitcoin-Rallyes mit direkter Belohnung für Altcoin-Halter verbindet. Die Nachfrage ist bereits jetzt enorm. Derzeit haben Anleger noch für wenige Tage die Gelegenheit, die $BTCBULL-Token im Presale zum günstigen Fixpreis zu kaufen und schon jetzt wurden fast 7 Millionen Dollar investiert.

Direkt zur BTC Bull Token Website!

