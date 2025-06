Neue Lösung soll Umsatzteams dabei unterstützen, Preisgestaltung in einen strategischen Vorteil zu verwandeln

Pricefx, der weltweit führende Anbieter von KI-Preissoftware, kündigte heute die Einführung seiner Negotiation Guidance-Lösung auf Salesforce AppExchange an, einem führenden Unternehmensmarktplatz für Partner-Apps und Experten.

Die über Salesforce AppExchange verfügbare neue Lösung von Pricefx versetzt Kunden aus Fertigung und Vertrieb in die Lage, mehr Wert aus verschiedenen Bereichen des Umsatzmanagements zu ziehen. Ziel des Launches ist es, Prozesse in Bereichen wie Verkaufsvereinbarungen, Rabatte und Umsatzprognosen zu optimieren und Unternehmen die umfassendste, branchenspezifische Lösung für das Umsatzmanagement bereitzustellen.

Die auf den Vertrieb zugeschnittene und von KI angetriebene Negotiation Guidance-Lösung bietet Vertriebsmitarbeitern klare, datengestützte Preis- und Handlungsempfehlungen, die auf einzelne Kunden und Produkte abgestimmt sind und die einzigartige Dynamik jeder Verkaufssituation und jedes Accounts widerspiegeln. Durch die Integration in Salesforce Revenue Cloud erhalten Vertriebsteams intelligente Echtzeit-Preisempfehlungen genau dort, wo sie ihr Angebot abgeben. So können sie intelligentere Verkaufsgespräche führen, was zu höheren Abschlussquoten und profitableren Geschäftsabschlüssen führt.

Negotiation Guidance nutzt speziell entwickelte KI, um kundenbezogene Daten, Markttrends und historische Performancedaten zu analysieren und daraus Preisempfehlungen zu generieren, die Margen und Abschlussquoten maximieren, ohne den Geschäftsabschluss zu verlangsamen. Das Tool präsentiert einfache Preisspannen in einem benutzerfreundlichen Format, das Teams dabei hilft, schnelle, flexible und fundierte Entscheidungen mit Transparenz zu treffen.

"In extrem wettbewerbsintensiven Märkten ist die Preisgestaltung wichtiger denn je. Die Negotiation Guidance-Lösung ist eine willkommene Ergänzung zu AppExchange, die Kunden dabei hilft, schnell Werte zu erschließen", sagte Meredith Schmidt, Executive Vice President, Revenue Cloud, Salesforce. "Wir sehen der Zusammenarbeit mit Pricefx erwartungsvoll entgegen, um Innovationen und Ergebnisse für unsere gemeinsamen Kunden voranzutreiben."

Für Hersteller und Distributoren kommt die neue Lösung von Pricefx zu einem entscheidenden Zeitpunkt. Die durch Zölle, Handelskriege und andere Faktoren bedingte Marktunsicherheit ist so groß wie nie zuvor. Diese Bedingungen üben einen immensen Druck auf Unternehmen in der gesamten Lieferkette aus.

"Es ist eine entscheidende Zeit, in der mehr Unternehmen sich auf Pricefx verlassen, um die Preisgestaltung als strategischen Hebel zu nutzen. Unternehmen suchen dringend nach Lösungen, um mit Hilfe der Preisgestaltung Geschäftsschwankungen zu minimieren, Margen zu schützen und den Wettbewerbsvorteil zu sichern", sagte Ronak Sheth, CEO von Pricefx. "Wir helfen Unternehmen dabei, ihre kommerziellen Ziele zu erreichen, sei es Gewinnmaximierung, Volumenwachstum oder Stärkung der Kundenbeziehungen. Und da Negotiation Guidance jetzt auf AppExchange verfügbar ist, können wir Vertriebsmitarbeitern, Preisexperten und Kunden umgehend das für schwierige Preisverhandlungen erforderliche Vertrauen geben."

Salesforce AppExchange, ein führender Unternehmensmarktplatz für Partner-Apps und Experten, ermöglicht es Unternehmen, Entwicklern und Unternehmern, auf völlig neue Weise zu entwickeln, zu vermarkten und zu wachsen. Seit dem Start im Jahr 2006 ist die Plattform auf über 8.000 Apps und Experten angewachsen und zählt mehr als 13 Millionen Kundeninstallationen. AppExchange verbindet Kunden aller Größen und Branchen mit sofort installierbaren und anpassbaren Apps und Salesforce-zertifizierten Beratern, um jede geschäftliche Herausforderung zu lösen.

Folgen Sie Pricefx auf

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/price-f-x-/

X: https://x.com/Price_fx

Salesforce, AppExchange und weitere Marken gehören Salesforce, inc.

Über Pricefx

Pricefx ist der weltweit führende Anbieter von KI-SaaS-Preissoftware und bietet eine End-to-End-Plattformlösung, die schnell zu implementieren, flexibel zu konfigurieren und benutzerfreundlich ist. Seit der Einführung der Cloud-nativen Preistechnologie vor mehr als einem Jahrzehnt bieten die führenden KI-Preisoptimierungs- und -managementfunktionen die branchenweit schnellste Amortisationszeit mit einer Aktivierung in 6 Monaten oder weniger und die branchenweit höchste durchschnittliche Rendite von 7.000 in den ersten 12 Monaten nach der Aktivierung. Die preisgekrönte Lösung von Pricefx konzentriert sich auf produktisierte Anwendungsfälle in der Industrie, die nachweislich die häufigsten und komplexesten Preisprobleme für B2B-Großunternehmen in den Bereichen Fertigung, Vertrieb, Verfahrenstechnik und ausgewählten anderen Branchen lösen. Es handelt sich um die führende KI-Preisoptimierungs- und -managementplattform, auf die sich Unternehmen bei der dynamischen Planung, Preisgestaltung und Gewinnmaximierung verlassen. Das Geschäftsmodell von Pricefx basiert vollständig auf Fairness, und die Zufriedenheit und Loyalität seiner Kunden wird durch jahrelange führende Platzierungen in Kundenbewertungsforen anerkannt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.pricefx.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250605031431/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Cathy Summers

Summers PR

cathy@summers-pr.com

+1 (415) 483-0480