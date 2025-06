Neue Euphorie für den globalen Aktienmarkt voraus? Die USA und China wollen heute in London ihre Handelsgespräche wieder aufnehmen, um die Spannungen um Seltene Erden und Spitzentechnologie nach einem Telefonat zwischen den Staatschefs Donald Trump und Xi Jinping in der vergangenen Woche weiter abzubauen. Beide Seiten werfen sich gegenseitig vor, eine im Mai in Genf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...