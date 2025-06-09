The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.06.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.06.2025
ISIN Name
NO0012770942 M VEST ENER 22/25 FLR
US21036PBN78 CONST.BRANDS 23/26
DE000NLB4S40 NORDLB 23/25
DE000BU22015 BUND SCHATZANW. 23/25
XS2634593854 LINDE 23/25
US89114QCH92 TORON.DOM.BK 20/25 MTN
CH0474977722 BK AMERICA 19/26 MTN
XS0793155911 LIBANON 12/25 MTN REGS
US761713BG06 REYNOLDS AMERIC. 15/25
XS2010324585 DERWENT LDN CAP.3 19/25CV
XS0863523030 MARKS SPENCER 12/25 MTN
XS0942082115 VIER GAS TRA. MTN13/25
XS2183142798 EIB 20/25 ZO MTN
CH0281835485 THURGAU 15-25
DE000DB7XKB7 DT.BK.EO/DL MTN 15/25
DE000HLB09M1 LB.HESS.-THR. E0515B/015
US693475BQ72 PNC FINL SVC 23/26 FLR
DE000A383BX0 KRED.F.WIED. 24/34 MTN
DE000HLB57F4 LB.HESS.THR.CARRARA06E/24
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.06.2025
ISIN Name
NO0012770942 M VEST ENER 22/25 FLR
US21036PBN78 CONST.BRANDS 23/26
DE000NLB4S40 NORDLB 23/25
DE000BU22015 BUND SCHATZANW. 23/25
XS2634593854 LINDE 23/25
US89114QCH92 TORON.DOM.BK 20/25 MTN
CH0474977722 BK AMERICA 19/26 MTN
XS0793155911 LIBANON 12/25 MTN REGS
US761713BG06 REYNOLDS AMERIC. 15/25
XS2010324585 DERWENT LDN CAP.3 19/25CV
XS0863523030 MARKS SPENCER 12/25 MTN
XS0942082115 VIER GAS TRA. MTN13/25
XS2183142798 EIB 20/25 ZO MTN
CH0281835485 THURGAU 15-25
DE000DB7XKB7 DT.BK.EO/DL MTN 15/25
DE000HLB09M1 LB.HESS.-THR. E0515B/015
US693475BQ72 PNC FINL SVC 23/26 FLR
DE000A383BX0 KRED.F.WIED. 24/34 MTN
DE000HLB57F4 LB.HESS.THR.CARRARA06E/24
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