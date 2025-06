The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.06.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.06.2025ISIN NameNO0012770942 M VEST ENER 22/25 FLRUS21036PBN78 CONST.BRANDS 23/26DE000NLB4S40 NORDLB 23/25DE000BU22015 BUND SCHATZANW. 23/25XS2634593854 LINDE 23/25US89114QCH92 TORON.DOM.BK 20/25 MTNCH0474977722 BK AMERICA 19/26 MTNXS0793155911 LIBANON 12/25 MTN REGSUS761713BG06 REYNOLDS AMERIC. 15/25XS2010324585 DERWENT LDN CAP.3 19/25CVXS0863523030 MARKS SPENCER 12/25 MTNXS0942082115 VIER GAS TRA. MTN13/25XS2183142798 EIB 20/25 ZO MTNCH0281835485 THURGAU 15-25DE000DB7XKB7 DT.BK.EO/DL MTN 15/25DE000HLB09M1 LB.HESS.-THR. E0515B/015US693475BQ72 PNC FINL SVC 23/26 FLRDE000A383BX0 KRED.F.WIED. 24/34 MTNDE000HLB57F4 LB.HESS.THR.CARRARA06E/24