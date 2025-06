DJ MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Börsianer setzen auf US-chinesische Annäherung

DOW JONES--Ein Bündel positiver Nachrichten hat am Montag an den Börsen in Ostasien für Auftrieb gesorgt. Allen voran sorgte die Hoffnung auf Fortschritte im Zollstreit zwischen den USA und China für Konjunkturzuversicht und Kauflaune. Das chinesische Außenministerium bestätigte, dass am Montag in London hochrangige Handelsgespräche zwischen beiden Seiten stattfänden. Die Ankündigung der Verhandlungen hatte bereits zum Ausklang der Vorwoche an der Wall Street für Kursgewinne gesorgt. Zusätzlich schürten dort gut ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten Optimismus.

Auch aus Japan kam ein positives Konjunktursignal. Dort schrumpfte die Wirtschaft im ersten Quartal nur um 0,2 Prozent und nicht wie in erster Lesung berichtet um 0,7 Prozent. Die revidierten Daten bestätigen nach Einschätzung von Ökonom Ayako Fujita von JP Morgan die Widerstandsfähigkeit Japans. Der private Konsum sei nach oben revidiert worden und zeige "in den letzten beiden Quartalen ein solides Wachstum".

In Tokio legte der Nikkei-225-Index um 0,9 Prozent zu auf 38.089 Punkte, am Devisenmarkt zog der Yen nach der BIP-Aufwärtsrevision merklich an. Stärker um 1,6 Prozent ging es in Seoul für den Kospi nach oben, wo das Geschäft am Freitag pausiert hatte. Dort trieb laut Händlern auch die Aussicht auf politische Stabilität die Kurse weiter nach der Präsidentenwahl in der Vorwoche. Der HSI in Hongkong lag im Späthandel 1,2 Prozent höher. Shanghai hinkte etwas hinterher mit einem Aufschlag von 0,4 Prozent. In Sydney fand wegen des Feiertages "King's Birthday" kein Handel statt.

In Shanghai bremsten Preis- und Außenhandelsdaten etwas, die die Folgen der angespannten Außenhandelsentwicklung zeigten. Die chinesischen Erzeugerpreise sanken im Mai einen Tick stärker als erwartet um 3,3 Prozent, während die Verbraucherpreise minimal um 0,1 Prozent zurückgingen. Ökonomen hatten mit 0,2 Prozent einen etwas höheren Rückgang getippt. Zugleich legten die Exporte Chinas im Mai zum Vorjahr zwar um 4,8 Prozent zu, Volkswirte hatten aber mit 5,8 Prozent mehr erwartet. Die Importe fielen um 3,4 Prozent. Hier hatte die Prognose auf unverändert gelautet.

In der gesamten Region gehörten Technologieaktien zu den Tagesfavoriten. In Tokio setzten Advantest ihre Gewinnserie mit einem Plus von 4,9 Prozent fort. In Seoul verteuerten sich SK Hynix um 2,0 und Samsung Electronics um 1,2 Prozent, in Taipeh legten TSMC um 1 Prozent zu, in Hongkong Alibaba um 1,7 und Meituan um über 5 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) FEIERTAG Nikkei-225 (Tokio) 38.088,57 +0,9% -5,4% 08:30 Kospi (Seoul) 2.855,77 +1,6% +19,0% 08:30 Schanghai-Comp. 3.399,77 +0,4% +1,0% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.081,76 +1,2% +18,8% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:18 % YTD EUR/USD 1,1423 0,2 1,1394 1,1428 +10,1% EUR/JPY 164,79 -0,1 164,97 164,52 +1,2% EUR/GBP 0,8420 -0,0 0,8421 0,8434 +1,9% GBP/USD 1,3565 0,3 1,3531 1,3550 +8,0% USD/JPY 144,27 -0,4 144,79 143,96 -7,9% USD/KRW 1.355,49 -0,3 1.360,18 1.357,42 -7,8% USD/CNY 7,1774 -0,1 7,1812 7,1769 -0,4% USD/CNH 7,1859 -0,1 7,1908 7,1839 -1,9% USD/HKD 7,8480 0,0 7,8466 7,8467 +1,0% AUD/USD 0,6518 0,3 0,6498 0,6501 +4,9% NZD/USD 0,6046 0,5 0,6017 0,6043 +7,5% BTC/USD 105.642,20 -0,7 106.373,70 103.285,90 +12,0% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,47 64,80 -0,5% -0,33 -9,9% Brent/ICE 66,33 66,65 -0,5% -0,32 -10,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.322,18 3.310,66 +0,3% +11,52 +26,2% Silber 31,77 31,57 +0,6% +0,20 +13,2% Platin 1066,58 1026,84 +3,9% +39,74 +17,2% Kupfer 4,87 4,85 +0,5% 0,02 +20,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

