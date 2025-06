Bitcoin Kurs Prognose: 'BTC steigt jetzt auf 125.000 US-Dollar'

Erst am 22. Mai konnte Bitcoin zuletzt einen besonders starken Schub erhalten und damals ein neues Allzeithoch bei 111.970 US-Dollar erzielen. Seitdem gab es jedoch einige kleinere Kurskorrekturen, die den Kurs des BTC-Tokens allerdings stabil bei ungefähr 105.000 US-Dollar gehalten haben. Viele Anleger fragen sich jetzt, ob dies langfristig so bleibt oder Bitcoin noch einmal in den kommenden Wochen anziehen und ein neues Allzeithoch erreichen könnte.

Eine Antwort darauf liefert unter anderem der Krypto-Analyst "Mags", der in den heutigen Morgenstunden eine Prognose über die Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) veröffentlichte.

Cup & Handle Muster aufgetaucht: Explodiert der BTC-Preis jetzt auf 125.000 US-Dollar?

Viele Krypto-Experten sind sich einig, dass Bitcoin noch bis Ende des laufenden Jahres die Marke von 200.000 US-Dollar und mehr erreichen könnte. Doch bereits der laufende Sommer könnte erste signifikante Veränderungen mit sich bringen. In einem Tweet mit einer entsprechenden Kursanalyse (siehe unten) verrät "The Scalping Pro" nämlich, dass Bitcoin seit dem Jahr 2022 ein sogenanntes Cup & Handle Muster (zu Deutsch: Tasse-mit-Henkel-Muster) geformt hat, das jetzt in die finale Phase eingetreten ist.

Der wichtige Widerstand wurde bereits im letzten Jahr bei ungefähr 78.000 US-Dollar durchbrochen, sodass jetzt ein besonders starker Anstieg nahezu garantiert sei. Zumindest dann, wenn sich das Muster tatsächlich wie erwartet verhält. Dann könnte laut "Mags" nämlich der Kurs noch in den kommenden Wochen und Monaten die Marke von 125.000 US-Dollar zum ersten Mal in der Geschichte des Bitcoin übersteigen.

https://twitter.com/thescalpingpro/status/1931976712536866835

Einer der Hauptgründe für kommende Kursanstiege dürfte das wachsende Interesse institutioneller Anleger sein. So zeigen zum Beispiel die aktuellen Daten von The Block, dass alleine im vergangenen Mai fast ausschließlich netto positive Tage vorhanden waren, in denen 500 bis 900 Millionen US-Dollar täglich in die US-amerikanischen Bitcoin-Spot-ETFs geflossen sind. Mittlerweile sind insgesamt über 991 Milliarden US-Dollar in diese BTC-ETFs geflossen.

Ein weiterer Aspekt, der für einen besonders rasant steigenden Kurs sorgen könnte, ist eine potenzielle Veränderung an der strategischen Bitcoin-Reserve der USA. Sollte es tatsächlich dazu kommen, dass die US-Regierung selbst BTC-Token erwirbt, könnte so ein weltweiter Hype ausgelöst werden, der den BTC-Token schnell über die Marke von 125.000 oder gar 200.000 US-Dollar katapultiert.

Davon profitieren dürften vorwiegend frühzeitige BTC-Anleger, aber auch jüngere Projekte wie die weltweit erste Layer-2-Lösung für Bitcoin. Denn sollte die Nachfrage nach dem BTC-Token rasant ansteigen, könnte Bitcoin Hyper ($HYPER) ein wichtiger Spieler am Markt werden.

Die erste Bitcoin-Layer-2 der Welt: Presale von Bitcoin Hyper gestartet

Erst vor wenigen Tagen ist der Vorverkauf von Bitcoin Hyper offiziell gestartet und innerhalb kürzester Zeit zu einem Erfolg geworden: Über 800.000 US-Dollar sind bereits an Kapital gesammelt worden und die Marke von 1 Million US-Dollar dürfte schon in der neuen Woche erreicht werden. Dabei punktet das junge Krypto-Projekt, das auf der Solana Virtual Machine (SVM) entwickelt wurde, durch einen vollkommen neuen Ansatz.

Denn obwohl L2-Lösungen für Ethereum längst etabliert sind, gab es entsprechende Pendants für Bitcoin noch nicht. Dies ändert Bitcoin Hyper, indem es die Geschwindigkeit und geringen Kosten der Solana-Blockchain nimmt und diese auf Bitcoin als L2-Skalierungslösung überträgt. Dadurch benötigt die L2-Blockchain auch wesentlich weniger Energie als das Proof-of-Work-System von Bitcoin, wodurch Bitcoin Hyper effizienter und umweltfreundlicher agieren kann.

Erfahre alles zum Vorverkauf von Bitcoin Hyper!

Die Tokenomics von Bitcoin Hyper ($HYPER) in der Übersicht (Quelle: bitcoinhyper.com)

Einen weiteren Anreiz für frühzeitige Investoren liefert das erste Staking-Angebot. Denn Anleger, die noch heute den HYPER-Token zu einem aktuellen Preis von 0,011825 US-Dollar erwerben, dürften sich über eine dynamische jährliche prozentuale Rendite (APY) von 920 Prozent freuen. Hier werden auch noch zwei Jahre nach dem offiziellen Coin Launch ganze 15 Prozent der 21 Milliarden HYPER-Token ausgezahlt.

So können frühzeitige Anleger eine erste passive Rendite erzielen, bevor der Bitcoin Hyper Coin überhaupt auf den dezentralen Kryptobörsen (DEX) gelistet wird.

Kaufe jetzt HYPER-Token zum Presale-Preis!

