Die ewige Suche nach Motivation wird schnell zum Hemmklotz. Was du stattdessen tun solltest. Motiviert sollen wir sein. Und zwar alle. Immer. Zum Wohle anderer, also der Firma, die natürlich das größere Gut anstrebt, aber bitte von Innen heraus. Motivation ist es, die eine immer schnellere, unsicherere, beweglichere und komplexere Arbeitswelt am Laufen halten soll. Und natürlich funktioniert das so nicht - nicht einmal für die Menschen, die gern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...