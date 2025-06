Der DAX bleibt in Rekordlaune. In der abgelaufenen Woche legte das größte deutsche Börsenbarometer über 300 Punkte zu und schloss +1,28% höher mit 24.304 Punkten. Gefragt waren die Papiere von Bayer und Infineon, Rheinmetall rutschte ans DAX-Ende. Wird die Luft nun dünner oder geht es weiter nach oben? Zum Start in die Woche und am ersten Handelstag im Juni gab es leichte Kursverluste, nachdem Donald Trump höhere Zölle auf Stahl und Aluminium bekanntgegegen ...

