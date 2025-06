ZenaTech zielt mit neuer DaaS-Drohnenlösung auf US-Verteidigungsmarkt

Anzeige / Werbung

Strategische Partnerschaften und zertifizierte Drohnentechnologie sollen Tür zu staatlichen Großaufträgen öffnen

Markteintritt mit klarem Fokus

ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA / FWB: 49Q / BMV: ZENA), ein Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf KI-gestützten Drohnensystemen, hat die Einführung eines Drone-as-a-Service-(DaaS)-Angebots für US-Regierungs- und Verteidigungsbehörden bekannt gegeben. Im Zuge dieser strategischen Expansion arbeitet die ZenaTech-Tochter ZenaDrone künftig mit den erfahrenen Partnern Bromelkamp Government Relations und Winning Strategies Washington zusammen. Beide Firmen sollen dabei helfen, den Zugang zu sicherheitsrelevanten Bundesbehörden zu erleichtern und neue Aufträge zu gewinnen.

Partner mit Draht zu Entscheidern

Die beauftragten Beratungshäuser sind auf die Zusammenarbeit mit dem US-Verteidigungsapparat spezialisiert. Bromelkamp unterstützt insbesondere technologieorientierte Klein- und Mittelbetriebe bei ihrer Geschäftsentwicklung mit dem Pentagon. Winning Strategies bringt zusätzlich Expertise in Regierungsbeziehungen und Fördermittelbeschaffung ein. ZenaTech-CEO Shaun Passley, Ph.D., erklärt: "Diese Partnerschaften werden im Zuge der Einführung unserer DaaS-Lösung und der Ausweitung unserer Vertriebsmaßnahmen in diesem Sektor beim Aufbau von Beziehungen zu den diversen Regierungsstellen eine entscheidende Rolle spielen."

Autonome Drohnen für Militär und Sicherheit

Herzstück des neuen Angebots ist die ZenaDrone 1000. Die militärtaugliche Drohne mit patentiertem Klappflügeldesign, 40 kg Nutzlast und einer Flugzeit von einer Stunde ist auf Mehrzweckeinsätze ausgelegt. Dank integrierter KI, Wärmebild-, LiDAR- und Multispektralsensoren unterstützt sie eine Vielzahl militärischer Aufgaben, darunter Grenzüberwachung, taktische Einsätze und Such- und Rettungsaktionen - mit minimalem Bedienaufwand. "Unser Drone-as-a-Service-Modell ist auf einen raschen Einsatz ausgelegt, senkt Zugangsbarrieren und unterstützt die operative Agilität", so Passley weiter.

Taktische Lösungen für komplexe Umgebungen

Ergänzend bietet ZenaTech zwei kompakte Drohnentypen an: IQ Nano und IQ Square. Beide wurden speziell für Aufklärung, Überwachung und Erkundung in militärischen Kontexten konzipiert. Die IQ Nano überzeugt mit Hindernisvermeidung und präzisem Flugverhalten in GPS-losen Umgebungen, während die IQ Square mit längeren Flugzeiten und flexiblen Nutzlastoptionen punktet - ideal für ISR, CBRN-Überwachung und Patrouillen in kritischen Einsatzgebieten.

Zugang zu lukrativen Aufträgen im Blick

ZenaTech strebt aktiv die Blue UAS- und Green UAS-Zertifizierungen an - zentrale Voraussetzungen, um sich erfolgreich auf Ausschreibungen im US-Verteidigungsbereich bewerben zu können. Angesichts der strikten US-Regularien gegen chinesische Drohnenanbieter will ZenaTech hier als regelkonformer Technologiepartner punkten. Die zertifizierten Systeme sollen die Lücke schließen, die durch diese Restriktionen entsteht.

DaaS als skalierbares Geschäftsmodell

Das DaaS-Modell bietet Kunden wesentliche Vorteile: Es erspart die kostenintensive Anschaffung von Drohnen, reduziert Personalaufwand und erlaubt flexible Einsatzplanung. Vom ersten Einsatz an entfallen Hürden wie Betriebsgenehmigungen, Wartung und Pilotenschulung. ZenaTech setzt damit auf ein skalierbares und marktnahes Modell - mit erheblichem Potenzial im sicherheitsrelevanten Bereich.

Innovative Lösungen mit internationaler Reichweite

Mit Standorten in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten baut ZenaTech auf ein globales Netzwerk. Die Erfahrung des Unternehmens in der Softwareentwicklung sowie der Einsatz von Drohnenlösungen in Branchen wie Strafverfolgung, Gesundheitswesen, Logistik und Landwirtschaft stärken die Marktposition weiter. Im Verteidigungsbereich sieht man großes Potenzial, wie Shaun Passley betont: "Die Prioritäten im Verteidigungsbereich verlagern sich zunehmend in Richtung Autonomie, Resilienz und sichere Lieferketten, und ZenaTech ist hier optimal aufgestellt."

