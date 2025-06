Nachdem Silber in der vergangenen Woche der finale Ausbruch über den hartnäckigen Widerstand bei 35 Dollar gelungen ist, stellen sich jetzt drei Fragen: Geht der Anstieg weiter? Wenn ja, wie weit kann Silber steigen? Und in welchem Zeitraum. Die Antworten eines Experten auf diese drei Fragen sind: Ja. Auf 70 Dollar. Noch in diesem Jahr.Der Silber-Analyst Michael Oliver sieht den gerade erfolgten Anstieg über die 35 Dollar als Startschuss für eine massive Rallye beim Silber. Jetzt würden auch wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...