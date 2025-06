Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag war an den Rentenmärkten das dominierende Thema dieser Woche, so die Deutsche Börse AG.Wie so oft habe dabei die anschließende Pressekonferenz noch mehr im Fokus gestanden als die eigentliche Zinsentscheidung. So sei die achte Zinssenkung der EZB innerhalb eines Jahres keine Überraschung mehr gewesen. Die Herabsetzung des Einlagensatzes um 0,25 Prozentpunkte auf 2,0 Prozent sei an den Märkten vorab bereits eingepreist worden. Trotzdem sei es gestern Nachmittag zu relativ deutlichen Kursverlusten bei den Staatsanleihen gekommen. ...

