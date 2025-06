Ein UN-Bericht zeigt, welche Tech-Firmen am meisten Treibhausgase ausstoßen - mit alarmierenden Zahlen aus China und den USA. Die wachsende Bedeutung Künstlicher Intelligenz (KI) bringt nicht nur wirtschaftliche Chancen, sondern auch erhebliche ökologische Herausforderungen mit sich. Laut einem neuen Bericht der Internationalen Fernmeldeunion (ITU), einer UN-Sonderorganisation mit Sitz in Genf, gehören chinesische und amerikanische Tech-Konzerne zu den größten Treibhausgas-Verursachern weltweit. Auch die Deutsche Telekom taucht in der Liste auf - allerdings mit einer vergleichsweise guten Klimabilanz und hoher Transparenz. China Mobile und Amazon führen die Negativliste an In dem Bericht, …