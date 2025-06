Bitcoin News: Warum investieren immer mehr Unternehmen in den BTC-Token?

Als größte Kryptowährung der Welt ist Bitcoin von besonders großem Interesse für viele Anleger. Schließlich konnte der BTC-Token seit seiner Einführung im Jahr 2009 starke Renditen ermöglichen und immer wieder zyklische Verläufe erleben. Seit einigen Jahren interessieren sich allerdings nicht nur private Investoren für den BTC-Token, sondern auch immer mehr institutionelle Anleger und Unternehmen investieren selbst in die älteste Kryptowährung am Markt.

Wir werfen einen Blick auf die größten Bitcoin-Investoren und verraten, warum vorwiegend Unternehmen immer größere Beträge in das Krypto-Projekt investieren. Darüber hinaus werfen wir einen Blick darauf, wie auch Kleinanleger davon profitieren könnten.

Über 80 börsennotierte Unternehmen sind in Bitcoin investiert

Wer sich in den letzten Jahren mit den größten Bitcoin-Anlegern beschäftigt hat, ist an einem Namen nicht herumgekommen: Michael Saylor und sein Unternehmen MicroStrategy halten 555.450 BTC-Token (aktueller Wert über 58 Milliarden US-Dollar) und sind damit einer der größten Akteure am Markt. Doch auch weitere 79 börsennotierte Unternehmen haben die Gunst der Stunde erkannt und haben unterschiedlich stark in den BTC-Token investiert.

Dazu gehört zum Beispiel das Unternehmen GameStop, das zuletzt 500 Millionen US-Dollar in Bitcoin investiert hat und damit die eigene Zukunft langfristig sichern will. Gleichzeitig hat Trump Media - ein 2021 vom aktuellen US-Präsidenten Donald Trump gegründetes Unternehmen - erklärt, dass Bitcoin für 2,5 Milliarden US-Dollar gekauft werden soll. Das Interesse an dem BTC-Token ist also riesig.

80 börsennotierte Unternehmen haben eine eigene Bitcon-Reserve (Quelle: reddit.com/r/bitcoin)

Gleichzeitig ist auch das allgemeine Interesse vonseiten der institutionellen Anleger merklich gestiegen. Das verrät zum Beispiel ein Blick auf die aktuellen Zahlen von The Block: Alleine im vergangenen Monat ist das Bitcoin-Spot-ETF-Volumen von 912 Milliarden US-Dollar Anfang Mai auf 992 Milliarden US-Dollar Anfang Juni gestiegen. Es flossen also 80 Milliarden US-Dollar innerhalb eines Monats in die US-amerikanischen BTC-ETFs.

Davon profitieren auch Kleinanleger, die rechtzeitig in den BTC-Token investiert haben: Nachdem der Bitcoin Preis in der vergangenen Woche zwischenzeitlich auf 100.700 US-Dollar crashte, wurde die Kryptowährung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels zu einem Preis von 105.940 US-Dollar gehandelt. Langfristig könnten Unternehmen mit eigenen Bitcoin-Reserven für eine besonders starke Verknappung am Markt sorgen und den Preis noch weiter in die Höhe treiben.

Das könnte auch den Anlegern zugutekommen, die in das junge Meme-Coin-Projekt BTC Bull ($BTCBULL) investiert haben. Denn der weltweit erste Bitcoin-Meme-Token orientiert sich voll und ganz am aktuellen Marktgeschehen und vergibt sogar kostenlose Bitcoin-Airdrops an alle, die rechtzeitig in das Projekt eingestiegen sind.

Nur noch 21 Tage bis Presale-Ende: Warum investieren Anleger in BTC Bull?

Nicht nur das Interesse am Bitcoin ist riesig, sondern auch an vielen Altcoin-Projekten. Zuletzt konnte unter anderem BTC Bull dadurch auf sich aufmerksam machen, dass die Entwickler an die eigene Community Bitcoin-Airdrops verschenken wollen. Diese Geschenke sind allerdings vom Bitcoin Kurs abhängig, denn immer dann, wenn zum ersten Mal ein Allzeithoch bei 150.000 oder 200.000 US-Dollar erreicht wird, werden die Bitcoin-Airdrops vergeben.

Darüber hinaus kommt es zur Verbrennung des nativen BTCBULL-Meme-Coins, sobald die Bitcoin-Kurs-Marken von 125.000, 175.000 und 225.000 US-Dollar zum ersten Mal überschritten werden. Dies soll zu einer künstlichen Verknappung am Markt führen, was wiederum den Wert des BTCBULL-Tokens steigen lassen könnte. Damit macht sich das junge Presale-Projekt stark vom Bitcoin-Geschehen abhängig und setzt auf steigende Preise.

Derzeit läuft noch die Presale-Phase des BTCBULL-Tokens, doch bereits in 21 Tagen wird diese erfolgreich abgeschlossen sein. Dann folgt eine erste Listung auf einigen dezentralen Kryptobörsen (DEX).

Aktuell kann der BTCBULL-Token noch zu einem fixen Preis von 0,002555 US-Dollar erworben werden und ist noch nicht der Volatilität des Markts unterworfen. Gleichzeitig ist bereits ein erstes Staking-Angebot aktiv, das zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 58 Prozent bietet.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.