London (ots/PRNewswire) -H.I.G. Capital ("H.I.G."), ein weltweit führendes alternatives Investmentunternehmen mit einem verwalteten Kapital von 70 Milliarden US-Dollar, freut sich bekannt zu geben, dass eines seiner verbundenen Unternehmen die Übernahme von ITH Group Limited ("ITH" oder das "Unternehmen"), einem führenden britischen Anbieter von aseptischen pharmazeutischen Compounding-Dienstleistungen, in Partnerschaft mit seinen Gründern Adam Bloom und Karen Hamling abgeschlossen hat. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.ITH stellt maßgeschneiderte, injizierbare Medikamente für Patienten mit besonderen medizinischen Bedürfnissen her, insbesondere für solche, die von den bestehenden alternativen Behandlungsmethoden nicht abgedeckt werden können. Innerhalb der Branche für Compounding-Dienstleistungen ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Chemotherapie, totale parenterale Ernährung und zentrale intravenöse Zusatzstoffe und bietet qualitativ hochwertige, patientengerechte Medikamente für Erwachsene und Neugeborene an. Das Unternehmen betreibt außerdem eine führende digitale Apotheke, die Privat- und NHS-Patienten mit wichtigen, zugelassenen Medikamenten versorgt. In Zusammenarbeit mit dem Management-Team von ITH will H.I.G. die starke Erfolgsbilanz des Unternehmens in Bezug auf organisches Wachstum fortsetzen und neue Initiativen unterstützen, einschließlich der Erhöhung der Produktionskapazität des Unternehmens. Das bestehende Managementteam von ITH bleibt bestehen, wobei Adam Bloom und Karen Hamling weiterhin als CEO bzw. COO tätig sein werden.Adam Bloom, CEO der ITH Group, kommentierte: "Ich freue mich, H.I.G. als wichtigen Investor in der ITH Group begrüßen zu dürfen. Seit unserer Gründung im Jahr 2008 ist ITH kontinuierlich gewachsen, indem wir in unsere Mitarbeiter investiert und die Dienstleistungen für unsere Patienten verbessert haben. Heute sind wir stolz darauf, ein führender Anbieter von Compounding-Dienstleistungen in Großbritannien zu sein, der sowohl den NHS als auch den privaten Gesundheitssektor unterstützt. Mit Blick auf die Zukunft bleiben wir entschlossen, unser Dienstleistungsangebot weiter auszubauen, unsere Expertise in der Bereitstellung lebenswichtiger, individuell hergestellter Arzneimittel weiter zu vertiefen und unsere Apothekendienstleistungen kontinuierlich weiterzuentwickeln."John Harper, Managing Director und Leiter des H.I.G. Europe Lower Middle Market LBO Teams in London, sagte: "Wir freuen uns, Adam, Karen und ihr Team dabei zu unterstützen, den Erfolg von ITH weiter auszubauen. Die Erfolgsbilanz des Unternehmens bei der zuverlässigen Bereitstellung von individuell hergestellten Arzneimitteln für NHS- und Privatkunden in einem grundsätzlich unterversorgten Markt in Kombination mit der Erfahrung von H.I.G. bei der Unterstützung von Kapazitätserweiterungen in seinen Portfoliounternehmen untermauert ein spannendes nächstes Kapitel für ITH."Gordon Cameron, nicht geschäftsführender Vorsitzender von ITH, sagte: "Adam und Karen haben ein höchst beeindruckendes Unternehmen aufgebaut, das dem britischen Gesundheitssektor einen wichtigen Dienst erweist. Das Unternehmen hat sich durch seine konsequente Ausrichtung auf einen hochwertigen Kundenservice einen marktführenden Ruf für seine Zuverlässigkeit erworben. Ich freue mich, im Rahmen der H.I.G.-Investitionen in das Unternehmen einzusteigen, um das nächste Wachstumskapitel voranzutreiben."Informationen zu ITHITH wurde im Jahr 2008 gegründet. Mit Einrichtungen in London, Großbritannien, ist ITH auf die Bereitstellung von aseptischen Compounding-Diensten für NHS- und Privatkunden spezialisiert, mit besonderem Schwerpunkt auf Chemotherapie, totaler parenteraler Ernährung und zentralen intravenösen Zusatzdiensten. Weitere Informationen finden Sie unter ithgroup.uk.Informationen zu H.I.G. CapitalH.I.G. ist eine der weltweit führenden alternativen Investmentgesellschaften mit einem verwalteten Kapital von 70 Milliarden US-Dollar* mit Sitz in Miami und Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco und Stamford in den Vereinigten Staaten sowie internationalen Niederlassungen in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai und Hongkong. H.I.G. hat sich auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für mittelständische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen und operativ ausgerichteten Ansatz mit hohem Mehrwert:- Die Eigenkapitalfonds von H.I.G. investieren in Management-Buyouts, Rekapitalisierungen und Corporate Carve-outs sowohl von profitablen als auch von unrentablen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.- Die Kreditfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Kreditfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf primärer (direkter) Basis, als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet auch eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.- Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.- H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf wertschöpfende und Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor.Seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Mrd. USD. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website unter hig.com.* Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und ihren verbundenen Unternehmen aufgebrachten Kapital. 