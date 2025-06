Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet hat der EZB-Rat den Einlagensatz auf 2,0% gesenkt. Dies war der achte Zinsschritt in Folge, wodurch sich der Leitzins innerhalb eines Jahres halbiert hat, so die Analysten der Helaba.Die Inflationsrate im Euroraum sei zuletzt wieder unter die 2-Prozent-Zielmarke gefallen. Man könne der EZB nur gratulieren, ihre Mission sei erfolgreich gewesen. Wie es nach guter Arbeit allgemein üblich sei, habe man sich erst einmal eine Auszeit verdient. Dies gelte auf jeden Fall für den nächsten Termin am 25. Juli. Spannender sei der 11. September, wenn der EZB-Rat neue Quartalsprojektionen präsentiere. ...

