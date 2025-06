Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire) -Vantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_ufawards_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25) ist stolz darauf seine Anerkennung als Gewinner der Auszeichnung "Bester Kundensupport" bei den angesehenen Global Business Review Magazine Awards 2025 bekannt zu geben. Diese Auszeichnung unterstreicht den unermüdlichen Einsatz von Vantage außergewöhnlichen Service zu bieten und das Vertrauen seiner Kundschaft zu fördern.Mit den Global Business Review Magazine Awards werden branchenübergreifend herausragende Leistungen von Unternehmen in den Bereichen Banken, Finanzen, Versicherungen, Immobilien, Führung und Technologie gewürdigt. Die Auszeichnungen sind für ihr strenges und transparentes Bewertungsverfahren bekannt welches von einem Gremium angesehener Branchenexperten und Marktanalysten überwacht wird, die für Unparteilichkeit sorgen und die höchsten Standards einhalten.Der Gewinn von Vantage unterstreicht den Einsatz für die Kundenzufriedenheit was sich in der Trustpilot-Bewertung von 4,3 widerspiegelt, die durch über 4000 Fünf-Sterne-Bewertungen* untermauert wird. Dieser Erfolg ist ein Beweis für die unermüdliche Konzentration des Unternehmens auf die Bereitstellung eines nahtlosen reaktionsschnellen und kundenzentrierten Supports.Marc Despallieres, Geschäftsführer von Vantage Markets, teilte seine Begeisterung: "Die Auszeichnung 'Bester Kundensupport' ist eine große Ehre sowie eine Bestätigung für die harte Arbeit unseres Teams und die Leidenschaft unsere Kundschaft in den Mittelpunkt zu stellen. Bei Vantage sind wir davon überzeugt dass ein außergewöhnlicher Service die Grundlage für dauerhafte Beziehungen ist, und diese Auszeichnung motiviert uns, die Messlatte immer höher zu legen."Vantage bedankt sich bei seiner Kundschaft und seinen Partnern für deren unermüdliche Unterstützung und freut sich darauf in den kommenden Jahren auf diesem Erfolg aufzubauen.Weitere Informationen zu den preisgekrönten Dienstleistungen von Vantage und die kommenden Initiativen finden Sie auf der Website von Vantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_ufawards_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25).Informationen zu den Auszeichnungen des Global Business Review MagazineMit den "Global Business Review Magazine Awards" werden branchenübergreifend herausragende Leistungen von Unternehmen gewürdigt die sich durch Innovation, Führungsqualitäten und hervorragenden Service auszeichnen. Die Auszeichnungen zeichnen sich durch ein transparentes Bewertungsverfahren und eine angesehene Jury aus.Informationen zu VantageVantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_ufawards_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25) (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, einschließlich Devisen, Rohstoffen, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.Mit mehr als 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle des Brokers hinaus und bietet eine zuverlässige Handelsplattform, eine preisgekrönte App für den mobilen Handel sowie eine benutzerfreundliche Handelsplattform, die den Kunden Zugang zu Handelsmöglichkeiten bietet.trade smarter @vantage* Trustpilot-Bewertungen können sich im Laufe der Zeit ändern wenn neue Bewertungen hinzugefügt werden.RISIKOWARNUNG: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Risiken verstehen bevor Sie handeln.Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Finanzberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten oder dienstleistungen dar. Der Inhalt ist nicht für Einwohner von Ländern bestimmt, in denen eine solche Verbreitung oder Nutzung gegen lokale Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde. Lesern wird empfohlen, unabhängige professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, bevor sie Investitions- oder Finanzentscheidungen treffen. Wenn Sie sich auf die dargestellten Informationen verlassen, geschieht dies auf eigene Gefahr.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2698814/Vantage_Takes_Home_Best_Customer_Support_Global_Business_Review_Magazine.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2506103/Vantage_15_Logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vantage-erhalt-die-auszeichnung-bester-kundensupport-bei-den-global-business-review-magazine-awards-2025-302476352.htmlPressekontakt:Steven Xie,steven.xie@vantagemarkets.comOriginal-Content von: Vantage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161471/6051595