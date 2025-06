© Foto: Toby Talbot - AP

Hartnäckig ohe Hypothekenzinsen und wirtschaftliche Unsicherheit dämpfen in den USA die Kaufbereitschaft der Verbraucher. Die Aussichten für den Immobilienmarkt sind düster.Die US-Immobilienmärkte stehen am Rande einer Krise. Die Kombination aus hohen Hypothekenzinsen, sinkender Nachfrage und einem übersättigten Markt lässt die Branche das Schlimmste befürchten. Sowohl im Bereich der Neubauten als auch bei den bestehenden Immobilien sind die Verkaufszahlen zuletzt Bereich alarmierend gefallen. Die Daten für April zeigen einen dramatischen Rückgang der Verkäufe, und die Aussichten für den Rest des Jahres bleiben düster. Die Hypothekenzinsen sind in den letzten Wochen konstant auf einem sehr …