Heute Abend um 19 Uhr MESZ startet die Entwicklerkonferenz World Wide Developers Conference (WWDC) von Apple mit der üblichen Keynote. Apple wird wohl zum Start wieder ein Video zeigen, in dem wichtige Mitarbeiter die Pläne des Konzerns präsentieren. Im Mittelpunkt stehen neben KI insbesondere die neuen Betriebssysteme, die in diesem Jahr einen Versionssprung vollführen sollen. DER AKTIONÄR erläutert, was zu erwarten ist, und was für die Aktie jetzt wichtig ist.

Den vollständigen Artikel lesen ...