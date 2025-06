Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Circus SE (ISIN DE000A2YN355/ WKN A2YN35) hat ihre Bezugsrechts-Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:Insgesamt wurden 1.168.202 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien im Rahmen einer Vorabplatzierung, des am 15. April 2025 im Bundesanzeiger veröffentlichten Bezugsangebots sowie einer Rumpf-Platzierung zum Bezugspreis von EUR 16,00 pro Aktie platziert. Das Grundkapital in Höhe von EUR 22.620.000 wird sich somit nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung auf EUR 23.788.202 erhöhen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...