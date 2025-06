Neues integriertes Support-Modell bietet eingebetteten Schutz, SLA-gestützte Servicestufen und vereinfachte Eigentümerschaft Vorschau auf der Cisco Live 2025

Opengear, ein Unternehmen von Digi International (NASDAQ: DGII, www.digi.com) und Anbieter von sicheren und Smart Out of Band-Managementlösungen, hat heute eine grundlegende Änderung der Vorgehensweise von Organisationen bei der Beschaffung, Bereitstellung und Wartung ihrer Netzwerkinfrastruktur angekündigt.

Ab diesem Monat wird jedes neue Opengear-Gerät mit fünf Jahren integrierter Hardware-Abdeckung und inklusivem SLA-gestütztem Support ausgeliefert. Dieser Wandel macht den Support zu einem strategischen Vorteil und ermöglicht es IT-Führungskräften, verlässlicher zu planen, das Risiko zu reduzieren und den Weg zu einer resilienten Netzwerkstruktur zu vereinfachen.

"Dies stellt eine bedeutende Weiterentwicklung unseres Kundensupports dar", sagte Patrick Quirk, President und General Manager von Opengear. "Wir bieten unseren Kunden Sorgenfreiheit durch intelligenten Schutz, flexible Serviceoptionen und eine konsistente, langfristige Eigentümerschaft. Dieser grundlegende Wandel versetzt unsere Kunden in die Lage, mit Resilienz und Vorausschau zu skalieren."

Integrierter Support, maßgeschneidert für die moderne IT

Angesichts des konstanten Drucks auf die heutigen Infrastrukturen, maximale Verfügbarkeit zu gewährleisten, nimmt das Supportmodell von Opengear die Unsicherheit aus dem Betrieb und passt sich den operativen Anforderungen an.

Fünf Jahre standardmäßig : Jedes neue Opengear-Gerät kommt mit 5 Jahren Hardware-Schutz keine Formulare, keine Zusatzkosten, keine Überraschungen

: Jedes neue Opengear-Gerät kommt mit 5 Jahren Hardware-Schutz keine Formulare, keine Zusatzkosten, keine Überraschungen Zwei SLA-gestützte Supportstufen : Foundation : 8x5 Support, erweiterter Hardware-Austausch und garantierte Response-SLAs Premium : 24x7x365 Abdeckung, beschleunigte Eskalation, leitende technische Experten und für Unternehmenskunden dedizierte Ansprechpartner und 60 Stunden fachkundige Dienstleistungen pro Jahr

: Vereinfachter Kauf: Durch die verbindliche Support-Integration für alle neuen Geräte und die Standardisierung der SKUs beseitigt Opengear die Komplexität bei der Angebotserstellung und gleicht die langfristigen Gesamtbetriebskosten (TCO) ab

Sehen Sie es zuerst auf der Cisco Live 2025

Opengear präsentiert seine integrierte Support-Plattform auf der Cisco Live 2025 vom 8. bis 12. Juni in San Diego. Teilnehmer sind eingeladen:

Sich mit Produktmanagern und Sprechern von Opengear zu treffen

Mehr über den integrierten Support in allen Opengear-Geräten zu erfahren

In Gesprächen und Vorführungen die Unterschiede zwischen den Servicestufen Foundation und Premium zu erfahren.

Oder besuchen Sie www.opengear.com/support_solution/.

Über Opengear

Opengear, ein Unternehmen von Digi International, bietet sicheren, stabilen Zugang und Automatisierung zur Unterstützung kritischer IT-Infrastrukturen am ersten Tag, am schlimmsten Tag und jeden Tag. Durch Präsenz und Nähe ermöglichen die Lösungen von Opengear die Bereitstellung, Orchestrierung und Fernverwaltung von Netzwerkgeräten über die innovative zentrale Managementsoftware Lighthouse und eine breite Palette von Anwendungen. Die Lösungen von Opengear genießen das Vertrauen globaler Unternehmen aus den Bereichen Finanzwesen, digitale Kommunikation, Einzelhandel und Fertigung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Utah und verfügt über ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Brisbane, Australien. Weitere Informationen finden Sie unter www.opengear.com/.

Über Digi International

Digi International (NASDAQ: DGII) ist ein führender globaler Anbieter von Konnektivitätsprodukten, Services und Lösungen für das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT). Das Unternehmen hilft seinen Kunden dabei, vernetzte Produkte der nächsten Generation zu schaffen und entscheidend wichtige Kommunikationsinfrastrukturen in anspruchsvollen Umgebungen mit einem hohen Niveau an Sicherheit und Zuverlässigkeit einzusetzen und zu verwalten. Seit der Gründung im Jahr 1985 hat Digi seine Kunden dabei unterstützt, mehr als 100 Millionen Dinge zu vernetzen und die Zahlen steigen weiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.digi.com.

