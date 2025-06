Krypto News: Pump.fun möchte PUMP-Investoren an den Einnahmen beteiligen

Erst im Januar 2024 auf den Markt gekommen, konnte sich Pump.fun schnell zu einer der größten Solana-Plattformen entwickeln. Schließlich ist es hier besonders einfach, Meme-Coins zu erstellen und diese über die Solana-Blockchain zu handeln - selbst für Nutzer, die keine Vorerfahrungen mit Kryptowährungen oder dem Programmieren von Blockchains haben. Innerhalb der ersten 18 Monate wurden so fast 6 Millionen neue Meme-Token über Pump.fun herausgebracht.

Derzeit arbeiten die Entwickler der Plattform an einem eigenen Token. Um möglichst viele Investoren locken zu können, sollen PUMP-Anleger langfristig an den Einnahmen beteiligt werden.

Fehlende Details lassen aufhorchen: Was genau erhalten PUMP-Investoren?

Gerüchten zufolge möchte Pump.fun mit der Einführung des nativen PUMP-Tokens und dem damit verbundenen ICO (Initial Coin Offering) insgesamt 1 Milliarde US-Dollar einnehmen. Anleger, die den PUMP-Token halten, könnten in Zukunft an den Einnahmen des Protokolls beteiligt werden, die zuletzt bei etwa 1 Million US-Dollar pro Tag lag und erst im Januar 2025 einen Höchstwert von 7 Millionen US-Dollar pro Tag erreicht hatten. Das berichtet zumindest das Krypto-Magazin The Block in einem entsprechenden Artikel. Außerdem wurde zuletzt eine eigene dezentrale Kryptobörse (DEX) namens PumpSwap herausgebracht, die unter anderem mit Raydium und weiteren Solana-Plattformen konkurriert.

Jedoch ist bisher nicht bekannt, wie genau die Vergabe der Einnahmen an PUMP-Inhaber verlaufen soll und welche Einnahmen überhaupt gemeint sind. Seit der Gründung von Pump.fun konnte die Plattform etwa 680 Millionen US-Dollar an Einnahmen erwirtschaften, die aus unterschiedlichen Zweigen stammen.

https://twitter.com/nextfckingthing/status/1929871539018576257

Einen offiziellen Termin für den ICO des PUMP-Tokens gibt es bisher noch nicht. Allerdings meldete der Krypto-Trader "NextFckingThing", dass laut Insider-Informationen bereits innerhalb der nächsten zwei Wochen der Vorverkauf beginnen könnte. Obendrein soll es seiner Aussage nach auch Airdrops geben. Eine Quelle gibt er allerdings nicht an, sodass dieser Tweet durchaus mit etwas Skepsis beobachtet werden sollte. Auch eine offizielle Aussage von Pump.fun lässt noch auf sich warten.

Spekuliert wird allerdings trotzdem und bereits in der vergangenen Woche berichtete Blockworks, dass Pump.fun bereits den ICO mit einer Bewertung von 4 Milliarden US-Dollar plane und der PUMP-Token dann zu einem Preis von 0,004 US-Dollar verkauft wird.

Solle dieser ICO tatsächlich stattfinden - und erfolgreich sein -, könnte dies einen erneuten Schwung in das Solana-Ökosystem bringen. Bereits in den letzten zwei Jahren kam es aufgrund des Meme-Coin-Hypes auf der Solana-Blockchain immer wieder zu Verzögerungen oder gar Ausfällen. Eine erste Lösung gibt es allerdings schon, denn Entwickler arbeiten mit Solaxy (SOLX) derzeit an der ersten L2-Blockchain für Solana.

Nur noch eine Woche im Presale: Jetzt noch Solaxy Coins kaufen?

Tatsächlich könnte Solaxy genau zum richtigen Augenblick auf den Markt kommen, denn sollte ein bullisher Trend durch den ICO des PUMP-Tokens in zwei Wochen kommen, könnte die L2-Blockchain rechtzeitig mit ihrer Arbeit beginnen. Denn obwohl sich der SOLX-Token aktuell noch im Vorverkauf befindet, wird der Presale in sieben Tagen enden. Eine volle Operabilität soll noch im Juni garantiert sein.

Dabei werben die Entwickler im offiziellen Whitepaper damit, dass Solaxy genauso schnell wie Solana agiert und gleichzeitig auf die kostengünstigen Gebühren setzt. Allerdings wird die Plattform auch auf die Stärken von Ethereum setzen und so den großen Bereich der dezentralen Finanzen (DeFi) nutzen können.

Besuche jetzt den Vorverkauf des Solaxy-Projekts!

Wer also ein Interesse am SOLX-Token hat, kann ihn nur noch die nächsten sieben Tage zu einem fixen Preis von 0,00175 US-Dollar erwerben. Danach erfolgt nämlich die Listung auf den ersten dezentralen Börsen (DEX).

Allerdings wird das erste Staking-Angebot, das bereits jetzt aktiv ist und eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 88 Prozent bietet, wesentlich länger Gewinne ausschütten: Ganze drei Jahre lang wird der Staking-Pool ein passives Einkommen ermöglichen und insgesamt 25 Prozent der 138,046 Milliarden SOLX-Token an Investoren ausgeben.

Kaufe noch SOLX-Token vor dem Presale-Ende!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.