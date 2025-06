Krypto News: FARTCOIN und SPX haben den 1-$-Widerstand geknackt - welcher Coin hat jetzt mehr Potenzial?

Zwei der aktuell beliebtesten Meme-Coins, FARTCOIN und SPX, haben jüngst wichtige Kursmarken überwunden und notieren jetzt beide über der psychologisch bedeutsamen 1-$-Marke. Doch welcher Coin bietet das größere Potenzial für die kommenden Wochen - der wiedererstarkende FARTCOIN oder der kontinuierlich wachsende SPX?

FARTCOIN wird heute bei 1,09 $ unmittebar über dem Support gehandelt

Der Meme Coin FARTCOIN wird heute unmittelbar über dem wichtigen 1-$-Niveau bei 1,09 $ gehandelt. Das bringt ihn heute auf Rang 67 der größten Kryptowährungen und macht ihn mit einer Marktkapitalisierung von 1,09 Milliarden $ zum siebtgrößten Meme Coin nach SPX. FARTCOIN war in den letzten Monaten ja immer wieder in den Schlagzeilen, da er sich vom Rest des Marktes entkoppelte und eine starke Rallye erlebte, während andere Coins konsolidierten.

Von Tiefstständen um die 0,2 $ im März ging es so im Mai bereits wieder auf über 1,6 $ aufwärts. Dann folgten jedoch Gewinnmitnahmen und auch FARTCOIN musste einmal eine Verschnaufpause einlegen. Dabei fiel der Kurs deutlich und kurzzeitig sogar unter den 1-$-Support zurück. Die Unterstützung zwischen 0,9 $ und 1 $ scheint nun jedoch erst einmal gehalten zu haben und gerade deutet sich ein positives Reversal beim 1-$-Niveau an.

Quelle: Coinmarketcap.com

Sollte es FARTCOIN jetzt gelingen, den Kurs in den kommenden Tagen wieder auf ein neues Zwischenhoch bei 1,2 $ steigen zu lassen und damit den negativen Trend der letzten Monate zu durchbrechen, hätte FARTCOIN Potenzial auf eine Recovery-Rallye in Richtung des 1,6-$-Hochs oder sogar in Richtung eines neuen Allzeithöchststandes. Das bisherige ATH wurde ja ebenfalls erst im Januar 2025 erreicht, als FARTCOIN, getrieben vom Trump-Hype, auf ein Allzeithoch von 2,61 $ steigen konnte.

Das aktuelle Niveau von 1,09 $ könnte ein vergleichsweise günstiger Entry darstellen, falls FARTCOIN jetzt an die frühere Stärke anknüpfen kann.

SPX hat sich schon weiter vom 1-$-Support etabliert

Der Meme Coin SPX hat FARTCOIN in Sachen Wertentwicklung in den letzten Tagen und Wochen noch einmal deutlich outperformt. Während es für FARTCOIN in den letzten 24 Stunden 9 % aufwärts ging, konnte SPX sogar einen Wertzuwachs um 11 % verzeichnen. Dadurch wird er aktuell bereits wieder bei 1,29 $ gehandelt und hat das 1-$-Niveau also schon weiter hinter sich gelassen als FARTCOIN. Das bringt ihn derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 1,2 Milliarden $ und macht ihn vor FARTCOIN zum sechstgrößten Meme Coin.

Quelle: Coinmarketcap.com

Im Gegensatz zu FARTCOIN befindet sich SPX zudem bereits seit März in einem intakten Aufwärtstrend, der in den letzten Wochen nur noch weiter an Fahrt aufnahm und aktuell geradezu parabolische Züge annimmt. Sein bisheriges Allzeithoch konnte auch dieser Meme Coin, genau wie FARTCOIN, ja am 19. Januar erreichen, als er vom Trump-Hype getrieben auf 1,77 $ steigen konnte. Im Gegensatz zum erstgenannten Meme Coin besteht bei SPX also nur noch weniger Spielraum bis zum Erreichen eines neuen Allzeithöchststandes. Gleichzeitig befindet sich der Coin jedoch bereits in einem intakten Aufwärtstrend. Das macht die Fortsetzung des Aufschwungs zum wahrscheinlicheren Szenario im Gegensatz zu einem negativen Reversal.

Gleichzeitig ist das Aufwärtspotenzial hier jedoch möglicherweise beschränkter. Anleger sollten bei beiden Meme Coins bedenken, dass sie in den letzten Monaten bereits große Rallyes erreicht und schon milliardenschwere Marktkapitalisierungen aufgebaut haben. Viele Anleger interessieren sich heute eher für solche Coins, die zum einen noch vor ihrer ersten potenziellen Rallye stehen und zum anderen im Vergleich zu SPX und FARTCOIN auch tatsächliche Utility bieten.

SOLX stellt eine spannende Investitionsalternative zu Meme Coins dar

Um ein spannendes Beispiel für einen solchen jungen Coin mit Utility handelt es sich heute unter anderem bei SOLX. Das ist die neue Kryptowährung des Layer-2-Krypto-Projektes Solaxy. Selbiges befindet sich heute noch ganz am Anfang seiner Entwicklung und steht noch vor dem offiziellen Launch. Daher kann auch der Coin SOLX heute noch nicht auf regulären Krypto-Börsen gehandelt werden, sondern befindet sich noch im Presale.

Quelle: Solaxy.io

In diesem Vorverkauf haben Anleger noch wenige Tage die Möglichkeit, den Coin vorab zum rabattierten Festpreis von 0,00175 $ zu kaufen. Bis heute kamen dabei bereits über 45 Millionen $ an Investitionen für den Solaxy Coin zusammen. Das massive Interesse hängt wahrscheinlich direkt mit den L2-Funktionalitäten von Solaxy zusammen. Die Entwickler verfolgen hier schließlich das Ziel, die erste Layer-2-Blockchain für Solana zu entwickeln.

Jetzt in SOLX investieren

Im Gegensatz zu Ethereum verfügt Solana bis heute ja noch über keine eigene L2-Lösung, und Solaxy könnte hier also eine echte Marktlücke besetzen. Vor allem im Angesicht von häufigen Netzwerküberlastungen und Skalierungsproblemen könnte Solaxy starken Mehrwert im Solana-Ökosystem bieten.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.