Paris (ots/PRNewswire) -Okomera, ein Biotech-Unternehmen, das Pionierarbeit bei der automatisierten organoidbasierten Arzneimittelforschung leistet, eröffnete heute Vorbestellungen für sein erstes kommerzielles System, Ocentra, das live auf dem MPS World Summit in Brüssel (10.-12. Juni) und Vivatech Paris (11.-14. Juni) vorgestellt wurde.Das auf Mikrofluidik basierende Ocentra ist ein Plug-and-Play-Tischgerät, das die Organoidbildung und Multiplexscreenings automatisiert. Mit nur 50 Zellen pro Organoid ermöglicht es vielseitige Assays an frischen oder gefrorenen Biopsien - einschließlich niedermolekularer, biologischer und immunologischer Co-Kulturen sowie CRISPR mit Lentiviren. Nach jedem Durchlauf fließen die Bildgebungsdaten nahtlos in die Analysesoftware von Okomera, Okomera AI, und ermöglichen den Forschern einen durchgängigen Weg von der Probe bis zum Ergebnis."Ocentra bringt Einfachheit und Skalierbarkeit in die komplexe Biologie", sagt Sidarth Radjou, Geschäftsführer von Okomera. "Forscher können nun den Weg von der Probe zu verwertbaren Daten verkürzen."Dr. Pierre Savagner, INSERM-Forscher bei Gustave Roussy, der erste Nutzer des Systems, fügte hinzu:"Ich habe diese Technologie zum ersten Mal 2019 gesehen und ein großes Potenzial für präklinische Ex-vivo-Studien erkannt. Ocentra könnte diese Vision zu einer robusten, benutzerfreundlichen Realität machen."Okomera treffen:Das Team wird auf der VivaTech, Paris (11.-14. Juni) ausstellen und an der BIO International Convention, Boston (16.-19. Juni) teilnehmen und lädt Teilnehmer ein, um über Vorbestellungsmöglichkeiten zu sprechen.Für Medienanfragen oder zur Vereinbarung eines Termins wenden Sie sich bitte an Sidarth Radjou (Geschäftsführer) unter sidarth.radjou@okomera.com.Informationen zu OkomeraOkomera stellt intelligente Instrumente her, die Mikrofluidik, Automatisierung und KI kombinieren, um das Organoidscreening in der Arzneimittelforschung zu verändern.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2705337/3D_Ocentra.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2705338/Okomera_Primary_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/okomera-eroffnet-vorbestellungen-fur-ocentra-die-zentrale-engine-fur-automatisiertes-organoid-screening-302475898.htmlPressekontakt:Sidarth Radjou,CEO,sidarth.radjou@okomera.com,07 81 55 92 45Original-Content von: Okomera, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177170/6051612