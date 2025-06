Seit der Fusion mit Sharethrough hat Equativ seine Unternehmensgröße innerhalb von drei Jahren verdreifacht, die globale Reichweite ausgebaut und das Wachstum in Nordamerika deutlich beschleunigt.

NEW YORK, June 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equativ gibt heute die vollständige Integration von Sharethrough in seine globale Marke und Unternehmensstruktur bekannt. Damit entsteht eine der größten unabhängigen Medienplattformen und -marktplätze weltweit. Diese vereinte Struktur stärkt Equativs Fähigkeit, globale Werbetreibende und Publisher mit Transparenz, Innovationskraft und nutzerzentrierter Technologie zu bedienen. Darüber hinaus profitiert Equativ von einem umfassenden Rebranding seiner visuellen Identität sowie seiner Website.

Dieser Meilenstein feiert die Zusammenführung beider Unternehmen unter einem gemeinsamen Dach und markiert den abschließenden Schritt eines einjährigen Integrationsprozesses nach der Übernahme von Sharethrough durch Equativ im Juni 2024.

Im vergangenen Jahr hat die gebündelte Stärke von Equativ und Sharethrough das Wachstum des Unternehmens deutlich beschleunigt und Equativ als führende unabhängige Plattform etabliert - vertrauenswürdig für tausende globale Marken und alle der "Big Six"-Agenturen. Strategische Partnerschaften mit bedeutenden Akteuren wie der Deutschen Telekom und Titan OS sowie die Übernahme von Kamino Retail unterstreichen zudem Equativs Engagement für Innovation, globale Reichweite und seine Rolle als bevorzugter Partner für ergebnisorientierte Werbetreibende.

"Das ist mehr als ein Rebranding - es ist die Verwirklichung einer gemeinsamen Vision: eine dynamischere, innovativere und ergebnisorientiertere Alternative zur heutigen fragmentierten Adtech-Landschaft zu schaffen", sagt Ben Skinazi, Chief Marketing Officer von Equativ.

"Gemeinsam haben wir eine globale Plattform geschaffen, die auf Interoperabilität, Intelligenz und messbare Ergebnisse entlang der gesamten Media Journey ausgelegt ist."

Kampagnensteuerung in einer einzigen Medienplattform: Maestro by Equativ . Marken und Agenturen erhalten damit einen zentralen Zugang zu vielfältigen Lösungen, um in einem zunehmend aufmerksamskeitsgetriebenen Markt messbare Ergebnisse zu erzielen. Dank seiner Omnichannel-Fähigkeiten für CTV, Video, Native, Display und Retail Media vereinfacht Equativ den Ad-Tech-Stack, steigert die Performance und liefert hochwertige Medienumfelder - abgestimmt auf die Anforderungen eines sich schnell wandelnden Medienmarkts.

"In einer Zeit, in der Innovation und Performance entscheidend sind, stellt die Vereinigung von Sharethrough und Equativ einen bedeutenden Schritt nach vorn dar. Durch die Kombination ihrer komplementären Stärken fördern wir Nachhaltigkeit, Transparenz und Kreativität - und ermöglichen es Horizon, mutige, wegweisende Ergebnisse für unsere ambitioniertesten und performance-orientierten Kunden zu erzielen", erklärt Alex Stone, SVP Agency Partnerships & Advanced Video bei Horizon Media.

Brian O'Kelley, Mitgründer und CEO von Scope3, erklärt: "Ich bin sehr gespannt auf das, was die Zukunft für Equativ bereithält - jetzt, da Sharethrough und Equativ unter einem gemeinsamen Namen vereint sind. Von der Entwicklung wegweisender Green-Media-Produkte bis hin zur frühen Implementierung der agentenbasierten Technologie von Scope3 haben beide Unternehmen die Branche kontinuierlich vorangebracht. Mit der vereinten Stärke ihrer Teams und Plattformen bin ich überzeugt, dass dieses zusammengeschlossene Unternehmen einen noch größeren Einfluss auf die Zukunft programmatischer Medien haben wird."

Mykim Chikli, seit zwei Jahren strategische Beraterin von Equativ, ehemalige CEO der Publicis Group in EMEA und Asien sowie CEO von Weborama in Frankreich, äußert sich wie folgt: "Als jemand, der jahrzehntelang auf Agenturseite mit globalen Marken gearbeitet hat, habe ich aus erster Hand miterlebt, wie sich die Branche entwickelt hat - und wie fragmentiert und komplex sie geworden ist. Was Equativ mit dieser Vereinigung erreicht hat, ist nicht nur Skalierung, sondern auch Klarheit: eine Plattform, die die Umsetzung vereinfacht, das Nutzererlebnis respektiert und echte, nachhaltige Ergebnisse liefert. Genau solch einen Partner brauchen Agenturen und Werbetreibende im heutigen Markt."

"Die Plattform von Equativ ist robust, flexibel und hervorragend an unsere Anwendungsumgebung angepasst. Die Teams von Equativ sind reaktionsschnell, aufmerksam und jederzeit bereit, das Setup zu optimieren. Es handelt sich um eine wirklich vertrauensvolle Partnerschaft, die es uns ermöglicht, Werbeleistung mit technologischem Know-how zu verbinden", sagt Vincent SALINI, Director Digital Sales bei France TV Advertising.

Über Equativ

Equativ ist eine globale End-to-End-Medienplattform. Sie ermöglicht es Werbetreibenden und Publishern, greifbare Ergebnisse zu erzielen. Dazu führt sie Premium-Inventar und Zielgruppen mit fortschrittlicher Kuratierung und modernster Werbetechnologie über alle Kanäle hinweg zusammen. Speziell entwickelt für die Anforderungen eines aufmerksamkeitsgetriebenen Marktes, steht Equativ für Qualität, Engagement und Performance - bei gleichzeitigem Fokus auf eine respektvolle, nutzerzentrierte Werbeerfahrung. Im Vordergrund stehen dabei nutzerorientierte Werbeerlebnisse. Mit einem Team von über 750 Fachkräften in 20 Ländern verbindet Equativ globale Reichweite mit fundierter lokaler Expertise.

Erfahren Sie mehr unter Equativ.com .