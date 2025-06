DJ MÄRKTE USA/Stimmung bleibt zuversichtlich - Apple mit Entwicklerkonferenz im Fokus

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach den Gewinnen zum Ausklang der Vorwoche ist die Stimmung kurz vor dem Handelsbeginn am Montag weiter zuversichtlich. Zunächst sieht es nach einer Verteidigung der jüngsten Kursgewinne aus, ausgelöst durch gut ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten und die Ankündigung von US-chinesischen Handelsgesprächen am Montag in London. Von Seiten Chinas wurde dies inzwischen bestätigt.

Die Hoffnung ist, dass sich beide Seiten annähern, was entsprechend positive Impulse für die weltweite Konjunktur liefern würde. US-Präsident Trump hat seine sogenannten reziproken Zölle gegen China noch bis zum 12. August ausgesetzt. Die US-Seite dürften China bei den Gesprächen dazu drängen, die Ausfuhr von Seltenen Erden auszuweiten, wobei das chinesische Handelsministerium am Wochenende signalisiert hatte, als Geste des guten Willens einige Exportlizenzen für Produkte aus dem Bereich der Seltenen Erden erteilt zu haben.

Wozu die gegenseitig auferlegten Zölle führen, die mittlerweile aber zumindest vorübergehend wieder gesenkt wurden, zeigten am Berichtstag neue Daten aus China. Dort stiegen die Exporte im Mai insgesamt zwar, aber nicht so stark wie erwartet; außerdem brachen Chinas Exporte in die USA um über ein Drittel ein. Zugleich gingen die Importe unerwartet zurück.

Konjunkturseitig ist der Tageskalender leer. Unternehmensseitig steht Apple mit seiner jährlichen Entwicklerkonferenz (WWDC) im Fokus. Der iPhone-Hersteller dürfte Betriebssystem- und KI-Neuerungen vorstellen. Nach Einschätzung der Citi-Analysten sind die Erwartungen aber insgesamt eher niedrig. Der Mangel an spektakulären Fortschritten beim Einsatz Künstlicher Intelligenz hatte die Stimmung für die Apple-Aktie zuletzt eingetrübt. Apple liegen vorbörslich 0,6 Prozent höher.

Für Qualcomm geht es um knapp 1 Prozent nach oben. Der US-Chiphersteller und die britische Alphawave sind sich handelseinig geworden und Qualcomm wird Alphawave für 2,4 Milliarden Dollar kaufen. Das entspricht 183 Pence je Aktien und bedeutet eine Prämie von 96 Prozent auf den Schlusskurs vom 31. März, bevor Qualcomm sein Interesse bekundet hatte. Alphawave machen in London einen Satz um 23 Prozent auf 184,70 Pence.

Tesla geben auf Nasdaq.com vorbörslich um 2,1 Prozent nach. Die Aktie wird mehr und mehr zum Spielball im öffentlich eskalierten Streit der ehemals Verbündeten Donald Trump und Tesla-Chef Elon Musk. Einem Kurseinbruch am Donnerstag war am Freitag eine moderate Erholung gefolgt. Während Musk die politischen Pläne Trumps inzwischen scharf angreift, droht Trump mit der Prüfung von Subventionen und Aufträgen für die Musk-Unternehmen Tesla und SpaceX.

Enttäuschte Erwartungen, die Aktien von Robinhood Markets und AppLovin würden in den S&P-500-Index aufgenommen, drücken deren Kurse um gut 5 bzw. gut 3 Prozent.

Für Kursfantasie sorgt bei Warner Bros. Discovery, dass sich das Medienunternehmen in zwei eigenständige, börsennotierte Unternehmen aufteilt. Der Kurs legt um über 8 Prozent zu. Das Kabelfernsehgeschäft, zu dem unter anderem CNN gehört, wird vom Rest des Unternehmens mit dem Streamingdienst HBO Max, dem Filmstudio und dem Filmproduktionsgeschäft abgetrennt. Das Unternehmen erhofft sich davon höhere Bewertungen an der Börse. Warner Bros. hatte entsprechende Pläne bereits im vergangenen Jahr avisiert.

Unitedhealth werden ein halbes Prozent höher gesehen. Der Krankenversicherer will laut einem Reuters-Bericht sein Geschäft in Lateinamerika verkaufen, wobei es Gebote bis zu 1 Milliarde Dollar geben soll.

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:04 % YTD EUR/USD 1,1408 +0,1% 1,1394 1,1390 +10,1% EUR/JPY 164,86 -0,1% 164,97 165,04 +1,2% EUR/CHF 0,9368 +0,0% 0,9366 0,9380 +0,3% EUR/GBP 0,8424 +0,0% 0,8421 0,8420 +1,9% USD/JPY 144,51 -0,2% 144,79 144,90 -7,9% GBP/USD 1,3543 +0,1% 1,3531 1,3529 +8,0% USD/CNY 7,1763 -0,1% 7,1812 7,1854 -0,4% USD/CNH 7,1836 -0,1% 7,1908 7,1926 -1,9% AUS/USD 0,6515 +0,3% 0,6498 0,6486 +4,9% Bitcoin/USD 107.646,80 +1,2% 106.373,70 104.948,90 +12,0% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,89 64,8 +0,1% 0,09 -9,9% Brent/ICE 66,82 66,65 +0,3% 0,17 -10,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3315,85 3310,66 +0,2% 5,19 +26,2% Silber 31,87 31,57 +1,0% 0,30 +13,0% Platin 1056,28 1026,84 +2,9% 29,44 +17,3% Kupfer 4,88 4,85 +0,7% 0,03 +20,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

