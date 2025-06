London (ots/PRNewswire) -Der VoIP-Anbieter Zadarma hat als erster in Europa drei führende KI-gestützte Sprachassistenten integriert. Dieser wichtige Schritt eröffnet Unternehmen jeder Größe neue Möglichkeiten, die KI-Technologie in ihrer täglichen Kommunikation einzusetzen. Die Integration ist einer der wichtigsten Meilensteine für Zadarma in diesem Jahr.Mit dieser neuen Funktion können Unternehmen, die das kostenlose virtuelle PBX-System (https://zadarma.com/en/services/pbx/) und die Integration von Zadarma nutzen, eingehende Anrufe direkt an KI-Sprachagenten weiterleiten, so als ob sie an ein menschliches Teammitglied weitergeleitet würden. Diese Sprachagenten können eine breite Palette von Aufgaben übernehmen: Beantwortung von Anrufen, Unterstützung von Kunden und, wenn nötig, Weiterleitung des Anrufs an einen Mitarbeiter. Ganz gleich, ob Ihr Team beschäftigt, offline oder aufgrund von Urlaub nicht verfügbar ist, KI-Agenten helfen bei der Verwaltung der Kommunikation.Die Integrationen funktionieren mit der bestehenden virtuellen PBX-Infrastruktur, und Zadarma bietet detaillierte, benutzerfreundliche Einrichtungsanleitungen. Sie sind für jeden zugänglich, der die Kommunikation mit Kunden verbessern oder sein Team ohne zusätzliche Kosten um einen weiteren Mitarbeiter erweitern möchte.Diese KI-Sprachassistenten (https://zadarma.com/en/blog/voice-ai-chatbots/) basieren auf den wichtigsten Plattformen für Konversations-KI. Unternehmen können sie an spezifische Bedürfnisse, den gewünschten Tonfall und den Kommunikationsstil anpassen. Jeder Agent kann mit individuellen Skripten und Funktionen programmiert werden, was die Anpassung an das Branding und den Workflow eines Unternehmens erleichtert. Unternehmen können einen KI-Assistenten einrichten, der Anfragen aus verschiedenen Abteilungen bearbeitet.Die KI-Integration von Zadarma ist flexibel und einfach zu skalieren. Sie hilft Unternehmen, Zeit zu sparen, indem sie Routineaufgaben von der KI erledigen lassen. Dies entlastet das Personal und verkürzt die Reaktionszeiten, ohne dass zusätzliche Kosten entstehen.Dieser Durchbruch vereint zwei leistungsstarke Tools - KI und Telefonie - und macht es einfach, Sprachagenten mit wenigen Klicks in Ihren Workflow zu integrieren.Informationen zu ZadarmaZadarma wurde 2006 gegründet und ist ein weltweit tätiger, privat geführter VoIP-Anbieter. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Bulgarien, dem Vereinigten Königreich, Polen und Spanien. Zadarma verwaltet sieben Rechenzentren auf drei Kontinenten und in sieben Ländern und bietet zuverlässige und vertrauenswürdige Cloud-Kommunikationslösungen für Unternehmen und Privatanwender weltweit an.Zadarma bietet virtuelle Telefonnummern in mehr als 100 Ländern, internationale Anrufe, ein Cloud-basiertes PBX-System, CRM, die Integration mit gängigen CRM-Systemen und eine breite Palette von proprietären Kommunikations-Tools. Mit Support in acht Sprachen und mehrsprachiger technischer Unterstützung gewährleistet Zadarma die Konnektivität für Kunden an jedem Ort.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2573268/5353222/Zadarma_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/groWer-voip-anbieter-integriert-als-erster-in-europa-die-drei-fuhrenden-ki-sprachassistenten-302476241.htmlPressekontakt:Iryna Kadiievska,Email:ik@zadarma.comOriginal-Content von: Zadarma, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136242/6051618