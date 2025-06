Straubing (ots) -Es ist sechs Jahrzehnte her, dass ein amerikanischer Präsident die Nationalgarde gegen den Willen der dortigen Regierung in einen Bundesstaat entsandte. Damals ging es Lyndon B. Johnson darum, Demonstranten der schwarzen Bürgerrechtsbewegung um Martin Luther King zu schützen. Donald Trump geht es um das Gegenteil: Er schüttet Öl ins Feuer. (... )So handelt kein verantwortungsvolles Staatsoberhaupt, so handeln eher Autokraten, die einen Konflikt anheizen wollen, um dann im Ausnahmezustand umso härter zuschlagen zu können. (...) Es ist ein Szenario, das ihm selbst viele seiner Wähler nicht zugetraut haben dürften. Jene, die zwar dafür sind, kriminelle Einwanderer außer Landes zu schaffen. Die Razzien der Abschiebebehörde ICE jedoch gehen weit darüber hinaus. Sie richten sich selbst gegen jene, die den Laden am Laufen halten, und brechen brutal mit der Tradition der USA als Einwanderungsland schlechthin.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6051622