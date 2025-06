Philipp Vorndran von Flossbach von Storch warnt vor einem tiefgreifenden Vertrauensverlust in staatliche Institutionen und deren Anleihen. Warum ein Bruch am Bondmarkt droht, der US-Dollar schwächelt und Anleger sich auf stürmischere Zeiten einstellen sollten. "Der Kaiser hat keine Kleider mehr an" - Das Vertrauen bröckelt "Das für mich der Indikator für das Vertrauen in die Staaten", sagt Philipp Vorndran mit Blick auf die 30-jährigen Staatsanleihen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...