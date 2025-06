Ares Management Corporation (NYSE: ARES) ("Ares"), ein weltweit führender Manager alternativer Investmentfonds, gab heute den Preis seiner ersten europäischen besicherten Darlehensanleihe ("CLO", Collateralized Loan Obligation) im Direktkreditgeschäft, Ares European Direct Lending CLO 1, in Höhe von 305 Millionen GBP bekannt. Nach Kenntnis von Ares handelt es sich hierbei um die erste reinvestierende CLO auf dem europäischen Direktkreditmarkt und um eine der ersten in Europa emittierten Direktkredit-CLOs.

Ares European Direct Lending CLO 1 ist eine diversifizierte CLO, die ausschließlich aus direkt originierten und aktiv verwalteten Krediten besteht, die von über 50 mittelständischen Unternehmen aus defensiven Branchen mit Sitz in Großbritannien vergeben wurden. Die CLO mit einer Gewichtung auf vorrangig besicherten, variabel verzinslichen Darlehen wird von S&P und KBRA bewertet.

"Die erfolgreiche Preisfestsetzung unserer ersten europäischen Direktkredit-CLO unterstreicht die 18-jährige Führungsrolle von Ares auf dem europäischen Privatkreditmarkt und bestätigt unsere Kompetenz in der Beschaffung, Zeichnung und Verwaltung umfangreicher Direktkreditportfolios", erklärt Michael Dennis, Partner und Co-Head of European Credit. "Wir sind dankbar für die starke Unterstützung, die wir bei unseren Anstrengungen erfahren haben, eine differenzierte Produktpalette auf den Markt zu bringen, um der wachsenden Nachfrage von Investoren und Kreditnehmern gerecht zu werden."

"Wir sind fest davon überzeugt, dass die starke Nachfrage nach diesem Produkt das Vertrauen unserer neuen und bestehenden Investoren in die Erfahrung unserer Plattform bei der Auswahl hochwertiger Kredite und der Verwaltung von Direktkrediten und maßgeschneiderten Strukturen zum Ausdruck bringt", so Andrea Fernandez, Partnerin und Head of Product Management and Investor Relations for European Credit.

"In einem komplexen und volatilen Marktumfeld werden wir auch künftig unsere Anlagedisziplin und unsere Kompetenzen im Portfoliomanagement nutzen, um für unsere Anleger risikobereinigte Renditen zu erzielen", betont Matt Theodorakis, Partner und Co-Head of European Direct Lending.

Die europäische Direktkreditstrategie von Ares wird von etwa 95 Investmentexperten in sieben Niederlassungen in Europa umgesetzt und verwaltete zum 31. März 2025 ein Vermögen von über 77 Milliarden US-Dollar. Seit seiner Gründung im Jahr 2007 hat das europäische Direktkreditgeschäft mehr als 390 Investitionen mit einem Gesamtvolumen von über 73 Milliarden Euro ausgeführt. Zudem gehört Ares zu den größten und erfahrensten CLO-Managern weltweit. Seit 1999 hat Ares 107 CLOs aufgelegt, von denen heute noch 60 aktiv sind. Zum 31. März 2025 belief sich das CLO-Portfolio von Ares auf 32 Milliarden US-Dollar des verwalteten Vermögens der Ares Credit Group von insgesamt 359 Milliarden US-Dollar.

Über die Ares Management Corporation

Die Ares Management Corporation (NYSE: ARES) ist ein führender globaler Manager alternativer Investments, der seinen Kunden in den Anlageklassen Kredit, Immobilien, Private Equity und Infrastruktur ergänzende primäre und sekundäre Lösungen anbietet. Unser Ziel ist es, flexibles Kapital für Unternehmen bereitzustellen und Mehrwert für unsere Stakeholder und innerhalb unserer Communitys zu schaffen. Durch die Zusammenarbeit unserer Investmentgruppen streben wir konsistente und attraktive Anlagerenditen in allen Marktzyklen an. Zum 31. März 2025 verwaltete die globale Plattform der Ares Management Corporation ein Vermögen von rund 546 Milliarden US-Dollar und war in Nordamerika, Südamerika, Europa, dem Asien-Pazifik-Raum und Nahen Osten tätig. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.aresmgmt.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

