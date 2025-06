© Foto: Arvin Temkar/Atlanta Journal-Constitution/AP/dpa

Dass Atomstrom wieder gefragt ist, zeigte nicht zuletzt Metas spektakulärer Deal mit Constellation Energy. Die Analysten der BofA haben einen weiteren Profiteur des Trends ausgemacht.So ein Unternehmen gibt es an der Börse nur ein Mal. Centrus Energy hat sich als eine der wenigen Marktführer in einem hochgradig spezialisierten Bereich etabliert: die Anreicherung von Uran für die nukleare Energieversorgung. Die US-Amerikaner sind das weltweit einzige börsennotierte Unternehmen in diesem Sektor. Bank of America (BofA) hat die Aktie jetzt in die Coverage aufgenommen und eine Kaufempfehlung für das Unternehmen ausgesprochen - Kursziel:160 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von rund 22 …