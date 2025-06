Der Bitcoin lässt seine zwischenzeitliche Korrektur am Montag endgültig hinter sich und schaltet wieder in den Rally-Modus. Zum Nachmittag legt die Kryptowährung um rund 1,7 Prozent zu. Charttechnisch knackt der Bitcoin damit wichtige Widerstände. Hoffnung machen vor allem die Handelsgespräche zwischen China und den USA.Der Bitcoin erreicht mit 108.000 Dollar den höchsten Stand seit Ende Mai. Für neuen Schwung sorgt am Montag die Wiederaufnahme von Handelsgesprächen zwischen den USA und China. Diese ...

