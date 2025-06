Tokyo (ots/PRNewswire) -Nach seinem mit Spannung erwarteten Debüt auf der CES 2025 freut sich SwitchBot (https://eu.switch-bot.com/products/switchbot-multitasking-household-robot-k20-pro), die offizielle Markteinführung und Vorbestellung von K20+ Pro, dem ersten Multitasking-Haushaltsroboter der Welt, bekannt zu geben. Der K20+ Pro wurde entwickelt, um intelligentes Wohnen zu verbessern. Er vereint Staubsaugen, Haussicherheit, Luftreinigung und intelligenten Transport in einer einzigen intelligenten Plattform und setzt damit einen neuen Trend in der Hausautomatisierung.Das Herzstück dieses innovativen Roboters ist FusionPlatform. Dieses modulare System wurde mit der ClawLock-Technologie erweitert, sodass der K20+ Pro nahtlos mit anderen intelligenten Geräten und Zubehörteilen verbunden werden kann. Ob Reinigung, Transport von Haushaltsgegenständen, Überwachung Ihres Hauses oder Sicherstellung der Luftqualität - der K20+ Pro erledigt alles selbstständig.Ein neuer Ansatz für das Home ManagementDer K20+ Pro ist ein Haushaltsassistent, der mit einem Mini-Staubsaugerroboter, einer Basisstation und FusionPlatform, einer einzigartigen anpassungsfähigen mobilen Plattform, ausgestattet ist. Er kann vielfältige Aufgaben in unterschiedlichen Formen übernehmen und integriert dabei den Komfort, die Sicherheit und die Produktlinien für Haushaltsroboter von SwitchBot.- K20+ Pro: ein intelligenter TransportassistentDer K20+ Pro verfügt über eine anpassungsfähige mobile Plattform: Die FusionPlatform unterstützt kundenspezifische Nutzlasten und ein Gewicht von bis zu 8 kg - vom Transport von Speisen und Getränken bis zum Transport kleiner Pakete. Familien können sich nun auf den Roboter verlassen, um alltägliche Aufgaben zu erledigen, wie z. B. der Transport von Gegenständen an Senioren oder die Verwaltung von Haustierpflegeartikeln.- K20+ Pro Patrouille-Kit: ein mobiler SicherheitswächterAusgestattet mit der SwitchBot Pan/Tilt Kam Plus 2K oder 3K bietet das K20+ Pro Patrouille-Kit Echtzeitüberwachung, erweiterte Bewegungserkennung und sofortige Benachrichtigung. Durch die Integration mit der SwitchBot-App können Nutzer ihr Zuhause aus der Ferne überwachen und sicherstellen, dass Haustiere, Kinder und Wertsachen immer sicher sind.- K20+ Pro Luftreiniger-Kit: ein mobiler Retter der LuftqualitätIn Verbindung mit der SwitchBot-Luftreiniger-Serie verwandelt das K20+ Pro Luftreiniger-Kit die Luftreinigung zu Hause in eine mobile, intelligente Erfahrung. Ausgestattet mit einer fortschrittlichen Filtertechnologie, wandert er selbstständig von Raum zu Raum und beseitigt Allergene, Gerüche und Schadstoffe und sorgt so für gleichbleibend saubere Luft im ganzen Haus.- K20+ Pro Luftstrom-Kit: ein mobiler UmwälzventilatorDas K20+ Pro Luftstrom-Kit ist mit dem SwitchBot Batterie-Umluftventilator integriert und mobilisiert und verbessert den Prozess der Luftzirkulation in Ihrem Raum auf effiziente Weise. Das tragbare Design des batteriebetriebenen SwitchBot Umwälzventilators sorgt für eine bessere Luftzirkulation von Raum zu Raum, auch wenn der Nutzer nicht zu Hause ist.Darüber hinaus können Nutzer den verstellbaren SwitchBot Gerätehalter und den kabellosen SwitchBot Staubsauger erwerben, um noch vielseitigere Kombinationen zu bilden. Für das ultimative Erlebnis können Nutzer das SwitchBot K20+ Pro Omni Ultimate Kit mit allen oben genannten Produkten zusammenstellen.FusionPlatform: ein ultimativer Helfer für DIY-FansDas Herzstück von K20+ Pro, die FusionPlatform, wurde entwickelt, um DIY-Fans unendliche Anpassungsmöglichkeiten und Flexibilität zu bieten. Es dient als modularer Baustein, mit dem Nutzer den Roboter für eine Vielzahl innovativer Anwendungen erstellen, anpassen und personalisieren können.Unabhängig davon, ob Nutzer neue Funktionen hinzufügen oder bestehende Fähigkeiten erweitern möchten, unterstützt FusionPlatform die nahtlose Integration von kundenspezifischen Anbauteilen und 3D-gedruckten Komponenten. Mit ihren integrierten Stromanschlüssen unterstützt die FusionPlatform auch Geräte von Drittanbietern wie Lautsprecher und UV-Sterilisationslampen.Die FusionPlatform verwandelt den SwitchBot K20+ Pro in eine Leinwand der technischen Kreativität, die den Nutzer dazu einlädt, sich neu vorzustellen, wie Haushaltsroboter auf seine Bedürfnisse zugeschnitten werden können. Im Laufe des Jahres wird SwitchBot auch einen Wettbewerb veranstalten, bei dem alle Heimwerker aufgerufen sind, ihre kreativen Möglichkeiten für den Einsatz des K20+ Pro zu entwerfen und zu präsentieren.Nahtlose Navigation und Smart Home IntegrationDer K20+ Pro ist mit D-ToF-Lidar-Navigation und zwei Lasersensoren ausgestattet und erstellt eine Karte Ihres Zuhauses mit einer zentimetergenauer Präzision. Außerdem arbeitet er mühelos mit Alexa, Google Assistant, Siri und dem breiteren SwitchBot Ecosystem zusammen. Dank seiner Fernbedienungsfunktion eignet er sich für Familien mit Kindern, Senioren und Haustieren und ist sowohl ein Hausmeister als auch ein vielseitiger Helfer.Der SwitchBot K20+ Pro kann ab sofort auf der offiziellen Website (https://eu.switch-bot.com/products/switchbot-multitasking-household-robot-k20-pro) von SwitchBot vorbestellt werden. Es stehen mehrere Kit-Optionen zur Auswahl, erhältlich ab € 599,99.Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen SwitchBot-Website (https://eu.switch-bot.com/). Folgen Sie SwitchBot auf Twitter (https://twitter.com/SwitchBot), Instagram (https://www.instagram.com/theswitchbot/) und Facebook (https://www.facebook.com/SwitchBotRobot/).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2704177/K20__Pro_KV_4x.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2478094/SwitchBot_LOGO.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/switchbot-bringt-multitasking-haushaltsroboter-k20-pro-offiziell-auf-den-markt-302476371.htmlPressekontakt:Tallcold Bai,tallcold@switch-bot.comOriginal-Content von: SwitchBot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163263/6051632