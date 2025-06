FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Pfingstmontag etwas gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,12 Prozent auf 130,22 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,58 Prozent.

Dem Handel fehlte es angesichts des Feiertages an Impulsen. Das Handelsvolumen war niedrig. Weder in der Eurozone noch in den USA wurden wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht.

Die Anleger schauen auf die Handelsgespräche zwischen Vereinigten Staaten und China. Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt wollen einer Lösung in ihrem erbitterten Zollstreit näherkommen. Vertreter beider Seiten trafen sich zu Verhandlungen in London, wie chinesische Staatsmedien berichteten.

Wie drastisch die Konsequenzen des Streits bereits sind, zeigen neue Zahlen des chinesischen Zolls: Demnach brach der Handel zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Erde im Mai ein./jsl/he