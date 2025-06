WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump rechnet mit einem raschen Durchbruch bei den neuen Handelsgesprächen zwischen den USA und China. "Ich gehe davon aus, dass es ein kurzes Treffen mit einem kräftigen Händedruck wird", sagte Kevin Hassett dem Sender CNBC.

Ziel sei eine grundsätzliche Einigung, insbesondere bei der Frage seltener Erden. Die Volksrepublik kontrolliere rund 90 Prozent des globalen Markts für diese Rohstoffe sowie für spezielle Magnetmaterialien, führte Hassett aus. Die US-Regierung nehme an, dass Peking die Ausfuhrbeschränkungen nach einer Einigung rasch lockere. Im Gegenzug würden auch die USA ihre Exportkontrollen zurückfahren.

Mit dem Treffen in London wollen beide Seiten im erbitterten Zollkonflikt vorankommen. Für China nimmt Vize-Ministerpräsident He Lifeng teil. US-Präsident Trump hatte im Vorfeld erklärt, dass unter anderem Finanzminister Scott Bessent zur amerikanischen Delegation gehört. Nähere Details zum Ort, der genauen Uhrzeit oder der Agenda waren zunächst nicht bekannt. Eine Fortsetzung der Gespräche an diesem Dienstag gilt als möglich./gei/DP/he