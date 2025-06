Trump-Berater erwartet raschen Durchbruch bei Zollgesprächen

WASHINGTON - Der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump rechnet mit einem raschen Durchbruch bei den neuen Handelsgesprächen zwischen den USA und China. "Ich gehe davon aus, dass es ein kurzes Treffen mit einem kräftigen Händedruck wird", sagte Kevin Hassett dem Sender CNBC.

Staatsmedien: Gespräche zwischen USA und China gestartet

LONDON - Die Handelsgespräche zwischen China und den USA haben nach Angaben chinesischer Staatsmedien in London begonnen. Es ist das erste Treffen im Rahmen des Beratungsmechanismus für Wirtschaft und Handel zwischen den beiden Ländern, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua meldete. Für China nimmt demnach Vize-Ministerpräsident He Lifeng an dem Treffen mit US-Vertretern teil.

ROUNDUP: Volksabstimmung in Italien gescheitert



ROM - In Italien ist eine Volksabstimmung über Fragen zur Einwanderung und zum Arbeitsrecht gescheitert. Die erforderliche Wahlbeteiligung wurde klar verpasst. Nach vorläufigen Angaben des Innenministeriums ging von insgesamt mehr als 51 Millionen Wahlberechtigten nicht einmal ein Drittel zur Wahl. Die Beteiligung wurde kurz nach Schließung der Wahllokale um 15.00 Uhr mit etwa 29 Prozent angegeben. Damit die Ergebnisse der Abstimmung Gültigkeit erlangen, hätte sie bei mindestens 50 Prozent liegen müssen.

Japans Bruttoinlandsprodukt geht nicht so stark zurück wie ursprünglich erwartet

TOKIO - Das japanische Bruttoinlandsprodukt ist zum Jahresauftakt nicht so stark geschrumpft wie noch Mitte Mai ermittelt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ging in den drei Monaten bis Ende März im Vergleich zum Vorquartal auf das Jahr hochgerechnet und bereinigt um die Inflation lediglich um 0,2 Prozent zurück, wie die japanische Regierung am Montag in Tokio mitteilte.

ROUNDUP/Zollstreit: Chinas Handel mit USA bricht deutlich ein

PEKING - Chinas Handel mit den USA ist angesichts der Streitigkeiten der beiden weltgrößten Volkswirtschaften massiv eingebrochen. Wie aus Daten der Zollbehörde in Peking hervorging, sanken Aus- und Einfuhren wie schon im April deutlich. Im Mai gingen die Exporte in US-Dollar berechnet demnach um 34,5 Prozent zurück, während die Importe um 18,1 Prozent verglichen mit Mai 2024 verloren.

Rutte: Nato braucht 'Quantensprung' zur Gefahrenabwehr

LONDON - Die Nato muss Generalsekretär Mark Rutte zufolge bei der Aufstellung ihrer Verteidigung gegen künftige Bedrohungen einen "Quantensprung" vollziehen. Für eine glaubwürdige Abschreckung und Verteidigung benötige das Bündnis insbesondere eine Verbesserung der Luft- und Raketenabwehr um 400 Prozent, wurde Rutte vor einer Rede in London zitiert.

ROUNDUP/Klöckner: Bundestag lässt sich von Moskau nicht einschüchtern

BERLIN - Bundestagspräsidentin Julia Köckner hat nach einer Warnung des russischen Parlamentschefs betont, dass sich der Bundestag nicht einschüchtern lasse. "Weder in seiner außenpolitischen Haltung noch in seinem geschichtlichen Selbstverständnis und seiner Gedenkkultur", werde sich das Parlament einschüchtern lassen, teilte die CDU-Politikerin in einer öffentlichen Reaktion mit.

