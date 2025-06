FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Standardwerte am deutschen Aktienmarkt haben am Pfingstmontag bei ruhigem Handel überwiegend nachgegeben. Papiere aus der zweiten und dritten Reihe verzeichneten hingegen eine stabile bis freundliche Entwicklung. Der Dax schloss mit einem Minus von 0,54 Prozent bei 24.174,32 Punkten und entfernte sich damit wieder etwas von seiner Bestmarke. Am Donnerstag hatte er mit 24.479 Punkten einen Höchststand und ein Jahresplus von fast 23 Prozent erreicht. Der MDax ging zum Wochenauftakt 0,01 Prozent tiefer bei 30.871,79 Zählern aus dem Handel.

Für Vorsicht unter den Anlegern sorgten auch die neuen Handelsgespräche zwischen China und den USA, die an diesem Montag in London begonnen haben. Beide Länder wollen damit einer Lösung in ihrem erbitterten Zollstreit näherkommen. Der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump rechnet mit einem raschen Durchbruch. "Ich gehe davon aus, dass es ein kurzes Treffen mit einem kräftigen Händedruck wird", sagte Kevin Hassett dem Sender CNBC.

Im Fokus der Verhandlungen stehen aber weniger die gegenseitigen Zölle, sondern die chinesischen Exportbeschränkungen für seltene Erden. Ziel sei eine grundsätzliche Einigung in dieser Frage, sagte Hassett. Die Volksrepublik kontrolliere rund 90 Prozent des globalen Markts für diese Rohstoffe sowie für spezielle Magnetmaterialien. Die US-Regierung geht davon aus, dass Peking die Ausfuhrbeschränkungen nach einer Einigung rasch lockert. Im Gegenzug würden auch die USA ihre Exportkontrollen zurückfahren./edh/he

DE0008469008, DE0008467416