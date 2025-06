PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Pfingstmontag bei ruhigem Handel nur wenig Bewegung gezeigt. Zu Beginn der neuen Woche nahmen Anleger eine abwartende Haltung ein, da in London die Gespräche zwischen den USA und China begannen, von denen man sich eine weitere Abschwächung der Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt erhofft.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging 0,16 Prozent tiefer bei 5.421,52 Punkten über die Ziellinie. Außerhalb des Euroraums gab der Londoner FTSE 100 um 0,06 Prozent auf 8.832,28 Zähler nach. Die Züricher Börse blieb am Pfingstmontag feiertagsbedingt geschlossen.

Vertreter der USA und Chinas trafen sich am Montag zu Verhandlungen in London, wie Pekinger Staatsmedien berichteten. "Bemühungen zur Deeskalation der Spannungen zwischen den USA und China sind zwar zu begrüßen, doch eine umfassende Einigung dürfte Zeit brauchen", schrieben Experten von UBS in einem Kommentar. Anleger würden auch auf konkrete Schritte zur Erzielung dauerhafter Abkommen mit anderen Handelspartnern achten./tih/he

EU0009658145, EU0009658160, GB0001383545